Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
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