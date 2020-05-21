Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
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Общество
Госдума приняла закон о создании регистра сведений о гражданах
Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.
Коммерсантъ 07:18
Общество
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая
Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
РИА Новости вчера в 08:04
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Путин: призыв для выпускников школ отложат
REGNUM 07:42
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара вышел из СИЗО
Киев, 21 мая 2020, 16:01 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара вышел из СИЗО, внеся залог.
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После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
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Политика
США передадут аппараты ИВЛ медцентру имени Пирогова в Москве
Государственный департамент США сообщил, что американская сторона безвозмездно передаст аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру им. Пирогова в Москве.
RT на русском 08:34
Происшествия
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
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«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России
В России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это очень позитивный показатель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:10
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
У Рамзана Кадырова подозревают коронавирус
Почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров попал в больницу. У главы Чеченской Республики подозревают коронавирус.
Soccer.ru 09:36
Общество
В Осло: Россия может выкачать «норвежскую нефть» из трансграничных месторождений
По словам норвежского политика, на границе России и Норвегии, к северу от границы льдов, существуют трансграничные месторождения нефти и газа, расположенные по обе стороны от границы.
Военное обозрение 01:42
Общество
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в ₽43 млрд
РБК получил исковое заявление «Роснефти» в Арбитражный суд Москвы, в котором компания требует взыскать с РБК 43 млрд руб. в качестве репутационного вреда.
РБК 09:27
Общество
Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме
Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
ИнфоСМИ вчера в 05:41
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
Украинская армия несёт потери – командование ВСУ грозит «ответными действиями»
Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщило об одном убитом и четырёх раненых военнослужащих в Донбассе в результате попадания в армейский грузовик 120-миллиметрового миномётного снаряда.
Новый День 09:13
Политика
Ширвиндт эмоционально ответил Гордону, чей Крым
Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, во время которого объяснил, кому на самом деле принадлежит Крым.
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Сотрудники ФСБ изъяли у афганских наркоторговцев 48 кг героина
Сотрудники ФСБ задержали пять человек, изъяв у них 48 кг афганского героина.
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Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
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ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
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Авто
Электропикап Hummer получит съемную крышу
Возрожденный Hummer, который в ближайшие два года выйдет на рынок в виде 1000-сильного электропикапа GMC, сможет быстро превращаться в кабриолет.
Автоновости дня 05:10
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Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Глава администрации Азова арестован по делу о превышении полномочий
Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Коммерсантъ вчера в 18:27
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Умер пострадавший при взрыве в обнинском радиологическом центре
Ученый, пострадавший 19 мая при взрыве в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске, умер в больнице.
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Сечин останется главой «Роснефти»
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Войска ЛНР уничтожили огневую позицию киевских карателей
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