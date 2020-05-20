Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
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Общество
Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI
Российская газета 11:15
Общество
Почти 90 МФЦ возобновят работу в Москве с 25 мая
Почти 90 многофункциональных центров возобновят работу с 25 мая. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия 24.
Вечерняя Москва 11:41
Политика
Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса
Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту выходить из международных договоров без разрешения Конгресса.
НТВ 15:30
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Здоровье
В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Здоровье
Определена группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Людям с нарушением обмена веществ член-корреспондент Российской академии наук посоветовала соблюдать режим сна и питания, а также следить за водным балансом и принимать витамины.
Мойка78 вчера в 19:27
Здоровье
Куряне не доверяют региональной статистике по коронавирусу
Куряне перестали верить официальной статистике, связанной с коронавирусом.
ТАКТ-Новости 14:37
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 03:31
Здоровье
Россиян предупредили о последствиях тяжелой формы коронавируса
Россияне, перенесшие тяжелую форму коронавируса, столкнутся с необходимостью восстанавливать работу легких.
Lenta.ru 14:56
Общество
В России могут закрыться 90% автошкол
По прогнозам объединений российских автошкол, в регионах может закрыться до 90% данных учреждений.
Авторамблер 05:14
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Общество
Пропуска работающих на «удаленке» москвичей могут аннулировать
"В рамках реализации указанных мер работодатель вправе аннулировать цифровые пропуска работникам", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 15:18
Армия и оружие
Эксперты нашли у ракеты «Булава» преимущество над аналогом США
Отклонение от цели в 50% запусков R-30 составляло до 350 метров, что давало преимущество аналогу из США — Трайдент II, которая и летит дальше, и бьёт точнее.
HotGeo 07:08
Общество
Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ
21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Пенза-Пресс 09:55
Шоу-бизнес
Светлана Лобода трогательно поздравила свою младшую дочь с двухлетием
Сегодня младшая дочь Светланы Лободы празднует свой день рождения.
Вокруг ТВ 10:51
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Космос
Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 19:06
Политика
Трамп рассказал о планах проведения саммита G7 в очном формате
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти рассматривают возможность проведения саммита G7 в очном формате в Белом доме.
RT на русском 13:25
Общество
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая
Все стимулирующие выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом пациентами были сделаны к 15 мая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1".
Российская газета 14:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46