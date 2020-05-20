Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс доллара впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля

RT на русском10:01

Доллар упал к 70 рублям, но риски продаж возрастают

Вести.Ru09:05

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 10 марта

Коммерсантъ04:18

Курс евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 рублей

Известия03:31

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 70,98 рубля

ТАСС03:07

Курc доллара опустился ниже ₽71 впервые с 10 марта

РБК03:03

Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей

Комсомольская правда03:11
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Происшествия

Взрыв баллона с газом прогремел в частном доме в ЕАО

РЕН ТВ 18:23
Общество

Ежегодная сессия заксобрания Китая открывается в Пекине

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей ВСНП каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие из-за эпидемии было перенесено на 22 мая.
ПРАЙМ 17:26
Происшествия

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
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Общество

В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 18:13
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Гаджеты

В России вырос спрос на недорогие смартфоны

По данным «Яндекс.Маркета», интерес жителей России сместился с дорогих на более доступные модели смартфонов.
iReactor 04:41
28
Общество

Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая

Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая, машину можно будет взять в аренду не менее, чем на пять дней.
Известия 12:26
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Наука

Ученые составили первую карту «зеленого снега» Антарктиды

Микроскопически водоросли, которые придают антарктическому снегу зеленый цвет, ученые назвали новой экосистемой, так как на их рост влияет не только повышение температуры в регионе, но также и экскременты птиц и морских млекопитающих.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
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Политика

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
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Политика

Путин внес в Госдуму поправки о воспитательной работе в образовании

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу поправки в закон об укреплении воспитательной составляющей системы образования в стране.
Вечерняя Москва 13:56
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Общество

Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
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Космос

Астероид шириной более километра приблизится к Земле 21 мая

Южный Федеральный 07:29
Общество

Названы богатейшие наследники российских олигархов

Единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф занял первое место в рейтинге богатейших наследников российских олигархов, который ежегодно составляется журналом Forbes.
Lenta.ru 04:58
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Армия и оружие

Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе

Западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу для безопасности России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Коммерсантъ вчера в 10:32
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Музыка

Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 17:54
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
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Политика

Спецслужбы смогут получить доступ к единой базе данных россиян

Сотрудники спецслужб смогут получить доступ к единой базе данных россиян и воспользоваться ей для наведения справок.
Новая газета 15:27
21
Общество

Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
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Шоу-бизнес

Семья Евгения Плющенко станцевала на карантине

Плющенко завоевал свою первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став его бронзовым призёром.
Чемпионат вчера в 03:33
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Общество

Петербуржец через суд потребовал от Смольного бесплатной раздачи масок

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Сергея Алейникова, иск подан к властям — правительству города и губернатору Александру Беглову.
АБН 13:35
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Экономика

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно 5 миллиардам долларов, говорится в сообщении фонда.
РИА Новости 18:44
Игры

Тираж GTA V превысил 130 миллионов копий без учета раздачи в EGS

Take-Two продала больше 130 млн копий Grand Theft Auto V, при этом показатели раздачи игры в магазине Epic Games Store при подсчетах не учитывались.
CyberSport.ru 00:28
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Кино

В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне

HBO снял документальную ленту о притеснениях за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Чечне.
Росбалт 02:54
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Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
42
Общество

Минпросвещения РФ отменило выпускные экзамены для девятиклассников

Выпускники 11 классов начнут сдавать Единые государственные экзамены 29 июня.
NewInform 07:45
7
Общество

Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая

Все стимулирующие выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом пациентами были сделаны к 15 мая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1".
Российская газета 14:33
23
Наука

Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы

В публикации говорится, что омега-3 вообще полезны для многих систем организма, но ученые из США выяснили, что они еще и предупреждают рак молочной железы.
Что происходит 08:39
5
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Футбол

Пятый пошел: почему ЦСКА сохранил своего тренера

Сохраняя стабильность Во время карантина появилась информация о том, что ЦСКА не будет продлевать соглашение с Виктором Ганчаренко.
Известия 17:00
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