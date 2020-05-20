Финансы
Вести.RuКурс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,23 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,01 руб. — это на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В ходе торгов доллар опускался ниже 71 руб. впервые с 10 марта.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге выявили коронавирус у медиков больницы № 6
В управлении уточнили, что о вспышке коронавируса говорить не приходится — вирус выявили у небольшого количества медиков.
REGNUM 05:52
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Футбол
«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ФК "Химки" не будет участвовать в розыгрыше РПЛ в сезоне-2020 / 21, если до конца мая не будут найдены инвесторы.
Soccer.ru 03:01
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.
ТАСС 06:00
Общество
Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома
Правительство РФ выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома, в том числе на льготное автокредитование и лизинг.
ТАСС 06:08
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Здоровье
Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Ивановской области
Две смерти от коронавируса подтверждены в Ивановской области за сутки.
Ивтелерадио 19 мая в 04:26
Общество
Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник
В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии.
Lenta.ru 04:43
Общество
В Краснодарском крае продлили карантин до 6 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:11
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей
Рособоронэкспорт начал работу по продвижению на мировой рынок мобильной трехкоординатной РЛС 59Н6-ТЕ "Противник".
Российская газета 04:29
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Общество
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 05:35
Кино
Титан Танос возглавил рейтинг самых популярных злодеев в кино
Портал ToppCasinoBonus.com предоставил общественности свой рейтинг из 50 самых популярных злодеев в истории мирового кинематографа.
Inc-news.ru вчера в 16:34
Здоровье
38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае
У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус.
Катунь 24 03:13
Хоккей
«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Гудачеком
Нижнекамск, Татария, 21 мая 2020, 12:38 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Либором Гудачеком.
REGNUM 05:38
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Музыка
Little Big названы фаворитами Евровидения-2020
Smolnarod.ru вчера в 07:14
Футбол
«Барселона» может продать защитника Юмтити
Барселона, Испания, 21 мая 2020, 11:37 — REGNUM «Барселона» может продать французского защитника Самуэля Юмтити.
REGNUM 04:37
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
Общество
Москвичей с антителами к COVID-19 предложили изолировать после массовых тестов
Жителей Москвы с выявленными антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 могут обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию после прохождения массового тестирования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.
Lenta.ru 05:57
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания вчера в 15:10
Экономика
Красноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики.
РБК 04:43
Общество
В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.
ТагилСити.ру вчера в 13:16