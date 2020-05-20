Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,23 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,01 руб. — это на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В ходе торгов доллар опускался ниже 71 руб. впервые с 10 марта.

Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей

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