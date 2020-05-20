Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
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Общество
США потребовали от Китая оплатить ущерб от коронавируса всему миру
Глава Государственного департамента оценил общий ущерб, нанесенный всему миру, в девять триллионов долларов, и потребовал от Китая оплатить его.
Lenta.ru вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной с мужем-фотографом
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:38
Общество
У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу
Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Здоровье
38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае
У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус.
Катунь 24 03:13
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Здоровье
Радий Хабиров пообещал увольнять главврачей, несмотря на заслуги
Как заявил руководитель республики, главных врачей в тех больницах, в которых были выявлены перебои лечебного процесса, будут увольнять.
RuNews24.ru 06:11
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Газета.Ru 03:58
Технологии
Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии
Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии: профориентационное тестирование для определения подходящей деятельности запустила в сети «Россия — страна возможностей».
Lenta.ru 06:19
Общество
Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов
Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
BFM.ru 03:35
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone 12 без наушников EarPods в комплекте
Аналитик Минг-Чи Куо, который известен своими точными прогнозами, связанными с продукцией Apple, рассказал, что новый iPhone 12 может выйти без наушников EarPods в комплекте.
iReactor вчера в 10:39
Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут устроить в один день
Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
КМВ Новости вчера в 04:56
Общество
Людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу могут начать изолировать
В решениях работающего при департаменте здравоохранения Москвы Клинического комитета по борьбе с коронавирусом содержатся рекомендации по изоляции людей с выявленным в процессе тестирования иммунитетом к COVID-19.
Газета.Ru 06:44
Общество
Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России
Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей вчера в 11:36
Футбол
Андрей Аршавин сравнил бывших коллег по «Зениту» с дровами
Экс-футболист петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин посмеялся над своими бывшими коллегами.
Петербургский дневник 19 мая в 15:19
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен в РФ на электромобили
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Общество
В Подмосковье возобновили отопление
Московский Комсомолец вчера в 13:05
Происшествия
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:12
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Авто
Ford завершает производство двух моделей
Motor 03:30