Финансы
ВедомостиКурс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп. до 71,02 руб. Евро в это время стоил 80,57 руб.
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Переход на новые правила будет постепенным во всех регионах страны В России запланировано постепенное внедрение во всех медучреждениях Единой системы менеджмента качества.
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Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
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Падение мировых цен на нефть сказалось на котировках крупнейших российских компаний на Московской бирже.
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На 7% упали основные фондовые индексы США
На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.
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Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
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В сети опубликованы первые рендеры Samsung Galaxy Note 20 5G.
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В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
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Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина, работавшей на матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1). Виноват не Лапочкин, виноват «Спартак».
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США представили подлодку, способную атаковать без приказа. Разработкой проекта занимались CLAWS американские специалисты.
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В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
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Экономика
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