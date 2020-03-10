Финансы

ВедомостиВедомостиКурс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп. до 71,02 руб. Евро в это время стоил 80,57 руб.
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Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

РИА Новости03:48

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Ведомости07:32

Курс доллара опустился ниже ₽71 на Московской бирже

РБК07:02

Курс доллара на старте торгов составил 72,77 рублей

Газета.Ru06:28

Кризис отменяется. Первые итоги «черного вторника»

Фонтанка.Ру08:35

Стоимость доллара превысила 72 рубля на открытии торгов

Коммерсантъ03:13

Курс доллара на открытии торгов подскочил на 4,2 рубля

ПРАЙМ03:02
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Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%

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"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
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