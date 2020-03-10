Финансы

ВедомостиВедомостиКурс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп. до 71,02 руб. Евро в это время стоил 80,57 руб.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Как повёл себя рубль в первый день работы Московской биржи

RT на русском09:47

Курс доллара опустился ниже ₽71 на Московской бирже

РБК07:02

Курс доллара и евро взлетели в начале торгов на Мосбирже

Известия03:06

Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

РИА Новости03:48

Курс рубля упал

Lenta.ru03:09

Курс доллара на старте торгов составил 72,77 рублей

Газета.Ru06:28

Курс рубля на сегодня: утром 10 марта 2020 года доллар по 72,7, евро - по 82,6

Комсомольская правда03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 10:28, Ашберн

Комментарии

Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, чтобы российский лидер Владимир Путин мог участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Вести.Ru 06:59
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

Газета.Ru 07:31
Футбол

Гендиректор «Зенита» назвал падение рубля чувствительным для команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как влияет на команду ситуация с резким падением курса рубля.
РБК 07:07
Происшествия

Крупное ДТП затормозило движение на Октябрьской набережной Петербурга

Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей стало причиной большой пробки, образовавшейся днем 10 марта на Октябрьской набережной в Невском районе на востоке Санкт-Петербурга.
REGNUM 09:46
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг смарт-часов

Тюменская линия 07:21
Происшествия

Материалы «сетевиков», которые до «Вестей недели» не публиковал никто

Следователи уже заявили, что будут изучать все версии убийства Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
Вести.Ru 08 марта в 14:58
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправиться. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
РИА Новости 10:21
Экономика

На 7% упали основные фондовые индексы США

На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.
Новые Известия вчера в 11:11
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Происшествия

В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

ТАСС вчера в 06:01
Авто

Ford Focus чаще всего служил обеспечением по кредиту

Саминвестор 01:41
Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Ведомости 08:23
Политика

Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
РИА Новости 07:32
Шоу-бизнес

Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции

Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Газета.Ru 09:18
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru 06:54
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 04:28
Политика

Матвиенко поддерживает идею об «обнулении» президентских сроков

Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о снятии ограничения на участие Путина в президентских выборах 2024 года в связи с принятием поправок в Конституцию.
Интерфакс - Россия 09:48
Энергетика

Bloomberg (США): Путин отворачивается от кронпринца Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти (Bloomberg)

Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии.
ИноСМИ вчера в 00:06
Происшествия

Пропавший в Иванове мальчик найден погибшим

Последний раз подростка видели, когда он садился в такси. Сегодня, 10 марта, стало известно, что мальчик найден погибшим.
IvanovoNews 03:51
Экономика

Оборонный банк нарастил активы почти на 1 трлн руб. за год

Активы банка составили 2,2 трлн руб. По этому показателю банк занимает восьмое место в российской банковской системе.
РБК 10:02
Финансы

Официальный курс евро вырос на 6 рублей

Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Новый Калининград.Ru 07:05
Шоу-бизнес

«Прости, но ты заслужил»: Наталья Подольская о болезненном разрыве

7Дней.ру 06:30
Гаджеты

Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети

Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Народные новости 06:12
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал поклонникам об итогах общения с Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко.
Лезги газет 08:52
Политика

Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
REGNUM 08 марта в 01:49
Наука

В детском мозге обнаружили две системы для представления суждений других людей

В исследовании сообщается, что такая уникальная способность появляется в этом возрасте из-за созревания определенной сети нейронов мозга, которая делает это возможным.
Naked Science 10:16
Экономика

В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой

Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
РИА Новости вчера в 06:18
Авто

В Сети появились фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В интернете появились первые фотографии обновленной версии популярного внедорожника Ford Bronco Sport.
Car.ru 04:07
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Общество

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Российская газета 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное