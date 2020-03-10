Финансы
ВедомостиКурс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп. до 71,02 руб. Евро в это время стоил 80,57 руб.
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Комментарии
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Сегодня депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков.
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Энергетика
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Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, считает министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
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Официальный курс евро вырос на 6 рублей
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
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Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
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