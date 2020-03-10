Финансы
Казанские ведомостиКурс доллара поднялся выше 72 рублей на открытии торгов
В ходе торгов на Московской бирже во вторник утром курс доллара превысил 72 рубля. По данным на 10:25 МСК за единицу валюты США предлагают 72,15 рублей (+3,58 рубля к предыдущему закрытию торгов). Евро прибавил 4,47 рублей и торгуется на отметке 81,98 рубля за единицу единой европейской валюты.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Комментарии
Политика
Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму
Поправка депутата от "Единой России" Валентины Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму, предложение дает действующему президенту право вновь избираться, следует из текста поправки.
Армия и оружие
Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе
Турция начала поэтапный отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб в соответствии с соглашением от 5 марта, сообщает РИА Новости, со ссылкой на военный источник.
Общество
Ограничение массовых мероприятий в Москве коснется пяти матчей РПЛ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на Ямайке
Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден на Ямайке.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Энергетика
Новак проведет совещание с главами нефтяных компаний 12 марта
Совещание главы Минэнерго Александра Новака и руководителей нефтяных компаний по обсуждению ситуации после развала сделки ОПЕК+ состоится 12 марта, передает Reuters сообщение ведомства.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Армия и оружие
Пользователи сети высмеяли демонстрацию «мощи» украинской армии
В сентябре пользователи интернета высмеяли «драйвовое видео» украинских танкистов, с демонстрацией ржавого танка.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Общество
Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса
Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
Космос
«Зона безопасности» спасает луны от смертельного падения на планеты
Новая модель околопланетных дисков от Юри Фуджи и Масахиро Огихара из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) отображает существование «зоны безопасности», которая не дает спутникам упасть на их родительские планеты-гиганты.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Футбол
В Лиге чемпионов УЕФА определятся первые четвертьфиналисты
Добавляют уверенности подопечным Джан Пьеро Гасперини и успехи в Серии, А: перед вояжем в Валенсию «Аталанта» разгромила «Лечче» со счетом — 7:2. В параллельном ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» примет английский «Тоттенхэм».
Политика
Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
Культура
Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.
Общество
В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
Общество
Формула-1 объявила о контракте с крупнейшей нефтяной компанией мира
В Формуле-1 объявили о подписании долгосрочного контракта с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Saudi Aramco, сообщает официальный сайт серии.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Происшествия
В Петербурге спасли восемь новорожденных нерпят
Активисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли восемь новорожденных ладожских нерпят, которых унесло на льдинах.
Армия и оружие
Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке
Происшествия
Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева задержана за продажу наркотиков
16-летняя дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения задержана в Санкт-Петербурге.
Киберспорт
Стартовала условно-бесплатная королевская битва Call of Duty: Warzone
Здоровье
В Самарской области превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ
В Самарской области по сравнению с прошедшей неделей увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ на 8,6%, а среди жителей Самары на 4,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.