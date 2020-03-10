Финансы
ВедомостиКурс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп. до 71,02 руб. Евро в это время стоил 80,57 руб.
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Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
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Ростов — ЦСКА 3:2
«Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»
«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
Экономика
АвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля
Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта.
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Общество
Лебедев прокомментировал ограничение массовых мероприятий в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ограничение массовых мероприятий в Москве.
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Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
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Политика
Суд в США разрешил демократам получить доступ к закрытым материалам доклада Мюллера
Апелляционный суд столичного округа Колумбия обязал Министерство юстиции США предоставить демократам в Конгрессе закрытые сведения из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году.
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В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине
Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области.
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Матч «Барселоны» и «Наполи» пройдёт без зрителей
Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.
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В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17
Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
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Основательница бренда одежды 12storeez Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына
Одна из основательниц известного бренда 12storeez Марина Голомаздина рассказала о смерти своего новорожденного сына.
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Формула-1 объявила о контракте с крупнейшей нефтяной компанией мира
В Формуле-1 объявили о подписании долгосрочного контракта с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Saudi Aramco, сообщает официальный сайт серии.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Общество
Американский экономист спрогнозировал победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США, сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной, высоко оценив шансы России на победу.
Политика
Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Наука
Как ДНК избавляется от алкогольных повреждений
Как известно, обе цепочки в ДНК удерживаются вместе множеством водородных связей – их относительно легко разорвать и потом снова восстановить, и когда с ДНК нужно считать генетическую информацию, то соответствующие белки на время разделяют обе цепи.
Спорт
В Steam стартовали предзаказы Borderlands 3 с 50% скидкой
В Steam стартовал сбор предварительных заказов Borderlands 3 с 50% скидкой на все издания: стандартное можно купить за 999 рублей, а премиальное с сезонным пропуском — за 1749 рублей.
Армия и оружие
Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе
По информации «Известий», численность каждого МОСН составит порядка 200 военных медиков.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Энергетика
Бензин в России не подешевеет из-за обвала цен на нефть
Оптовые цены в России упали куда меньше - примерно на 4,4-4,9%. Тонна бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 10 марта подешевела до 44,2 тыс. рублей, АИ-95 - до 45,7 тыс. рублей.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.