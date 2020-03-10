Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп. до 71,02 руб. Евро в это время стоил 80,57 руб.

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

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