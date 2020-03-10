Финансы

ВедомостиВедомостиКурс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп. до 71,02 руб. Евро в это время стоил 80,57 руб.
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Падение рубля и акций стало одним из самых сильных в истории

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Торги на российском рынке завершились падением. Но нового «черного вторника» не случилось

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Рубль показал неоднозначную динамику на Московской бирже

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Курс доллара опустился ниже ₽71 на Московской бирже

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Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

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Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
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В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»

«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
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Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта.
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Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ограничение массовых мероприятий в Москве.
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Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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Суд в США разрешил демократам получить доступ к закрытым материалам доклада Мюллера

Апелляционный суд столичного округа Колумбия обязал Министерство юстиции США предоставить демократам в Конгрессе закрытые сведения из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году.
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В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области.
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Матч «Барселоны» и «Наполи» пройдёт без зрителей

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.
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В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17

Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
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Основательница бренда одежды 12storeez Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына

Одна из основательниц известного бренда 12storeez Марина Голомаздина рассказала о смерти своего новорожденного сына.
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Формула-1 объявила о контракте с крупнейшей нефтяной компанией мира

В Формуле-1 объявили о подписании долгосрочного контракта с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Saudi Aramco, сообщает официальный сайт серии.
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Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
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Американский экономист спрогнозировал победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США, сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной, высоко оценив шансы России на победу.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Как ДНК избавляется от алкогольных повреждений

Как известно, обе цепочки в ДНК удерживаются вместе множеством водородных связей – их относительно легко разорвать и потом снова восстановить, и когда с ДНК нужно считать генетическую информацию, то соответствующие белки на время разделяют обе цепи.
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В Steam стартовали предзаказы Borderlands 3 с 50% скидкой

В Steam стартовал сбор предварительных заказов Borderlands 3 с 50% скидкой на все издания: стандартное можно купить за 999 рублей, а премиальное с сезонным пропуском — за 1749 рублей.
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Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе

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