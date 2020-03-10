Напомним, утром 10 марта с открытием Московской биржи доллар вырос до 72,17 рублей, евро — до 81,93 рублей.

Курс доллара и евро на Московской бирже уверенно снижается

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Политика Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции России.

Экономика ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.

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Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

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Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

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Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

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Футбол Продажа билетов на матч сборных Молдавии и России отложена Федерация футбола Молдавии (ФФМ) приняла решение отложить начало продажи билетов на товарищеский матч сборных Молдавии и России из-за распоряжения об отмене массовых мероприятий в стране по причине борьбы с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте ФФМ.