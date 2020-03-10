Финансы
REGNUMКурс доллара и евро на Московской бирже уверенно снижается
Напомним, утром 10 марта с открытием Московской биржи доллар вырос до 72,17 рублей, евро — до 81,93 рублей.
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Финансы
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В Санкт-Петербурге нашли студента с простреленной головой
В Санкт-Петербурге нашли тело студента с простреленной головой.
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Экономика
Торги в США приостановили из-за обвала впервые после кризиса
Торги в США приостановили на 15 минут почти сразу после открытия 9 марта. Причина — резкий обвал основных индексов.
Энергетика
Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США
Эксперты заявили о том, что Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, пытается дестабилизировать ситуацию в сланцевой индустрии США.
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Война на нефтяном рынке может повлиять на ипотеку в России
Министерство финансов может начать продавать валюту по причине начала нефтяной войны.
Спорт
В конном спорте США раскрыта масштабная допинговая схема
27 человек, включая тренеров и ветеринаров, обвиняются в участии в допинговой схеме в конном спорте США, сообщает New York Times.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
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Экономика
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Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
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Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Футбол
Продажа билетов на матч сборных Молдавии и России отложена
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В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек
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США выдадут военные кредиты бывшим союзникам СССР
Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление кредитов на военные нужды государствам, вступившим в НАТО после 1 марта 1999 года — бывшим союзникам СССР, передает ТАСС.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.