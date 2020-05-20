Финансы
Газета.RuКурс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с марта
Российский рубль стремится выйти на уровень, на котором он находился в начале марта – до развала сделки ОПЕК+. 21 мая к полудню на Московской бирже курс отечественной валюты вырос до 70,64 за доллар и 77,52 за евро.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
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Общество
Информацию о коронавирусе у Кадырова прокомментировали в Чечне
В Чечне прокомментировали информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:45
Общество
Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин.
РИА Новости 13:47
Наука
Ученые раскрыли состав покрытия гробниц в Древнем Египте
Состав вещества, которым были покрыты гробницы древнеегипетских мумий, определили ученые из Британского музея.
Слово и Дело 09:32
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru 15:49
Кино
В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне
HBO снял документальную ленту о притеснениях за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Чечне.
Росбалт 02:54
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
Ranpress.ru 02:43
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Происшествия
На севере Москвы произошла утечка хлора
В непосредственной близости от расположенного на севере Москвы ЦНИИ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова произошла разгерметизация 40-литрового баллона с хлором.
Вести.Ru 16:28
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении меры налоговой поддержки
Госдума в первом чтении приняла законопроект о мерах поддержки граждан, бизнеса и НКО на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:30
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Общество
Краснодарский край продлил до 6 июня ограничения на въезд в регион
В Краснодарском крае до 6 июня продолжат действовать некоторые карантинные ограничения, чтобы не допустить нового ввоза коронавируса, сообщила администрация региона.
Ведомости 09:46
Армия и оружие
Войска Сирии заблокировали американскую бронетехнику
Американские военнослужащие продолжают совершать попытки проникнуть в западную часть Сирийской Арабской Республики.
ГЛАС.RU 03:03
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Общество
Ограничения для авиакомпаний в России снимут в три этапа
Росавиация и Роспотребнадзор согласовали «антивирусные» требования к авиакомпаниям.
BFM.ru 12:21
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 13:11
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Экономика
Минэкономразвития ожидает роста безработицы в России до 5,7%
Минэкономразвития ожидает в 2020 году увеличения числа безработных граждан до 5,7%. Если это произойдет, то такие показатели станут максимальными с 2011 года, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза ведомства на 2020-2023 годы.
Газета.Ru 16:32
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Медведев раскритиковал самоизоляцию
Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
Телеканал 360° 08:27
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Происшествия
В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС) в Луганской области Украины, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
Газета.Ru 07:36
Общество
Совфед предлагает ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 04:36