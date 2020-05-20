Российский рубль стремится выйти на уровень, на котором он находился в начале марта – до развала сделки ОПЕК+. 21 мая к полудню на Московской бирже курс отечественной валюты вырос до 70,64 за доллар и 77,52 за евро.

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с марта

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