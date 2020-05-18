Финансы

Gazeta.SPbGazeta.SPbКурс доллара опустился ниже 73 рублей

В начале торгов на Московской бирже курс доллара опустился до 72,9 рублей, евро — до 78,9 рублей, что стало минимумом за последние два месяца. Так, курс доллара расчетами на 10:07 (мск) снизился на 68 копеек, евро — на 72 копейки.
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