Финансы
Gazeta.SPbКурс доллара опустился ниже 73 рублей
В начале торгов на Московской бирже курс доллара опустился до 72,9 рублей, евро — до 78,9 рублей, что стало минимумом за последние два месяца. Так, курс доллара расчетами на 10:07 (мск) снизился на 68 копеек, евро — на 72 копейки.
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Комментарии
Общество
Путин поручил подготовить меры поддержки фермеров
Президент России Владимир Путин поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:11
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Политика
Игорь Кобзев решил участвовать в выборах губернатора Иркутской области
Решение о своем участии в губернаторских выборах озвучил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 20 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 09:53
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Политика
Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана
Президент России Владимир Путин в среду поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на пост лидера республики.
Известия 10:02
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совфед
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
Газета.Ru вчера в 06:31
Общество
Радий Хабиров рассказал, когда ослабит режим самоизоляции в Башкирии
Во время встречи с волонтёрами глава республики рассказал, что первые серьёзные послабления режима самоизоляции в республике могут начаться уже 1 июня.
Телеканал UTV 07:56
Политика
Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ
Проект «Северный поток-2» будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для жителей Европы.
РБК вчера в 12:50
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели вооруженные силы в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Хоккей
Третьяк пояснил, где в фильме «Легенда №17» вымысел, а где правда
По мнению Третьяка, поскольку «Легенда № 17» является художественным фильмом, там можно немного отойти от правды.
Телеканал 360° 09:26
Энергетика
Экспортная цена газа стала дешевле российской
Цены на газ на голландском хабе TTF упали почти в два раза по сравнению с концом марта (с $80 до $46–47 за 1 тыс. куб. м сейчас); на наиболее приближенном к России хабе в Баумгертене дороже — около $62.
РБК 08:49
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Экономика
Игорь Руденя посетил предприятие «Метавр» под Тверью
ГТРК Тверь 08:12
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
Здоровье
В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России
Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.
РБК 09:27
Общество
«Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений
После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.
Уралинформбюро 06:52
Общество
Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России составляет 0,95%, при этом самый низкий показатель в Тамбовской, Свердловской областях и Татарстане, заявила зампред правительства Татьяна Голикова.
Взгляд.ру 04:55
Армия и оружие
США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
РЕН ТВ вчера в 20:03
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Космос
США попытаются передать электричество из космоса на Землю
Энергия, полученная модулем на орбите, преобразуется в микроволновое излучение и будет передаваться на приемник, расположенный на земле.
Профиль вчера в 05:38
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Армия и оружие
Турция намерена контролировать одну из военных баз на территории Ливии
Идрис Мади в своем заявлении для прессы подчеркнул, что после того, как силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии удалось захватить Аль-Ватыю, Турция стремится установить контроль над крупнейшей военной базой турецкой армии за пределами своей страны.
ФАН 04:27
Происшествия
В Петербурге возбуждено дело о мошенничестве при реализации нацпроекта
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:34
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33