Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара опустился ниже 73 рублей

Курс доллара на Мосбирже снизился на 1,56% до 72,9875 рублей, пишет ТАСС. Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
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Курс доллара опустился ниже ₽74 на фоне дорожающей нефти

РБК03:04

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля

ТАСС16:30

Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с начала марта

Известия13:03

Курс евро впервые с начала марта опустился ниже 80 рублей

Телеканал 360°11:16

Рубль перед майскими праздниками заметно укрепился на бирже

Фонтанка.Ру10:41

Курс евро опустился ниже 80 рублей

Комсомольская правда10:30

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Газета.Ru16:52
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Комментарии

Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости 20:17
10
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
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Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
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Кино

Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»

Комсомольская правда 04:27
29
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
349
Общество

Очаг коронавируса выявили в Сызранском пансионате инвалидов

В пансионате коронавирус диагностирован у четырех сотрудников и 31 постояльца. При этом первой заболевшей была постоялица.
Волга Ньюс 04:27
30
Общество

У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
139
Космос

РФ потратит 7,5 млрд рублей на комплекс для мониторинга ЧС из космоса

Роскосмос планирует потратить на разработку комплекса для мониторинга чрезвычайных ситуаций более 7,5 млрд рублей.
News.ru вчера в 12:04
1
Здоровье

У коронавируса обнаружили шесть новых симптомов

Evo-rus.com вчера в 05:09
102
Кино

Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста

REGNUM 04:28
4
Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
103
Общество

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
468
Политика

Песков оценил сроки проведения парада Победы

Москва, 30 апреля 2020, 03:57 — REGNUM Вопрос об объявлении даты проведения парада по случаю 75-летия Победы зависит от ситуации с распространением коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля в интервью телеканалу RTVI.
REGNUM 20:57
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Происшествия

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Коммерсантъ 10:19
115
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
1,2K
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
140
Космос

Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля

Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
161
Авто

Datsun mi-DO и Datsun on-DO получили версию Black

Компания Datsun представила комплектацию Black для седана on-DO и хэтчбека mi-DO для российского рынка.
Коммерсантъ 05:45
6
Происшествия

Несколько изолированных в наркодиспансере Читы пациентов объявили голодовку

Два или три пациента наркологического диспансера Читы объявили голодовку из-за того, что их не отпускают домой после отрицательных тестов на коронавирус, при этом люди находятся взаперти больше двух недель.
Чита.Ру 10:39
1
Происшествия

Начальника нижегородского ГИБДД обнаружили мертвым

Начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 12:31
1,2K
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru вчера в 18:08
23
Общество

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
1,6K
Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия 22:24
16
Общество

В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 29 апреля 2020, 10:52 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 03:52
Происшествия

Вертолет НАТО пропал с радаров над Ионическим морем

Lenta.ru 14:51
14
Общество

В Омской области разрешат открыть парикмахерские и химчистки

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что с 1 мая при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм можно работать парикмахерским и химчисткам, имеющим отдельный вход.
РИА Новости 14:07
26
Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News вчера в 04:49
15
Авто

АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
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Политика

В ВОЗ попросили помощи у РФ в борьбе с эпидемией в Средней Азии

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову оказать помощь миссии в Таджикистане и Туркмении.
Аргументы и Факты 22:43
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