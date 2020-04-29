Финансы
РЕН ТВКурс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля
В ходе валютных торгов Московской биржи курс доллара достиг 72,9875 рубля, что на 1,56% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Таковы данные торгов на 23:27 мо Москве. Таким образом, курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Комментарии
Авто
Lincoln отказался от выпуска электромобиля на базе Rivian
SpeedMe вчера в 00:55
Происшествия
Жителя Камчатки осудили за поддержку терактов в Новой Зеландии
Житель Камчатки осуждён за высказывания в поддержку терактов, которые произошли в городе Крайстчерче (Новая Зеландия) в марте прошлого года, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
РИА Новости 00:12
Здоровье
Предсказано время завершения эпидемии коронавируса в Саратовской области
На брифинге 29 апреля заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета Андрей Шульдяков озвучил прогноз по эпидемии COVID-19 на территории Саратовской области.
Вольск.ру вчера в 10:27
Авто
Datsun mi-DO и Datsun on-DO получили версию Black
Компания Datsun представила комплектацию Black для седана on-DO и хэтчбека mi-DO для российского рынка.
Коммерсантъ вчера в 05:45
Авто
УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня вчера в 05:07
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ вчера в 09:08
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 10%
Июльские фьючерсы Brent на Лондонской бирже прибавляет более 10% и доходит до $26,6 за баррель.
РБК 00:26
Здоровье
Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:38
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Экономика
Российская промышленность погрузилась в депрессию
По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомости вчера в 17:30
Экономика
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 27 апреля в 08:29
Шоу-бизнес
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие
Российская газета вчера в 09:44
Политика
Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса
Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
Армия и оружие
На Украине обнаружили схрон с оружием и бронетехникой из зоны боев
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:28
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Космос
Рогозин процитировал Агафью Тихоновну
У себя в Twitter он разместил знаменитую цитату Агафьи Тихоновны о том, что «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась».
Росбалт вчера в 06:30
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
Кино
Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста
REGNUM вчера в 04:28
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Общество
Подать заявку на грантовую поддержку инновационных проектов в Москве можно до 15 мая
В столице приняли решение продлить срок подачи заявок на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов для участников Московского инновационного кластера (МИК), говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
РИАМО 00:30
Общество
В Татарстане появится новая цель в системе пропусков
Vverh-tatarstan.ru вчера в 10:05
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Происшествия
Под Воронежем ликвидировали пожар в рыбацком поселке
РИА Новости вчера в 23:05