В ходе валютных торгов Московской биржи курс доллара достиг 72,9875 рубля, что на 1,56% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Таковы данные торгов на 23:27 мо Москве. Таким образом, курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля.

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля

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Армия и оружие Армейских генералов лишат каракулевых шапок Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. 246

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