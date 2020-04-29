Финансы

РЕН ТВРЕН ТВКурс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля

В ходе валютных торгов Московской биржи курс доллара достиг 72,9875 рубля, что на 1,56% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Таковы данные торгов на 23:27 мо Москве. Таким образом, курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля.
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Стоимость доллара опустилась до 73 рублей

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Евро и доллар выросли на торгах по отношению к рублю

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29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли

КП - Беларусьвчера в 09:03
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Lincoln отказался от выпуска электромобиля на базе Rivian

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Происшествия

Жителя Камчатки осудили за поддержку терактов в Новой Зеландии

Житель Камчатки осуждён за высказывания в поддержку терактов, которые произошли в городе Крайстчерче (Новая Зеландия) в марте прошлого года, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
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На брифинге 29 апреля заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета Андрей Шульдяков озвучил прогноз по эпидемии COVID-19 на территории Саратовской области.
Вольск.ру вчера в 10:27
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Datsun mi-DO и Datsun on-DO получили версию Black

Компания Datsun представила комплектацию Black для седана on-DO и хэтчбека mi-DO для российского рынка.
Коммерсантъ вчера в 05:45
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Авто

УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»

УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня вчера в 05:07
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ вчера в 09:08
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 10%

Июльские фьючерсы Brent на Лондонской бирже прибавляет более 10% и доходит до $26,6 за баррель.
РБК 00:26
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Здоровье

Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:38
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
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Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
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Экономика

Российская промышленность погрузилась в депрессию

По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
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За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
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Шоу-бизнес

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Российская газета вчера в 09:44
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Политика

Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса

Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
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Армия и оружие

На Украине обнаружили схрон с оружием и бронетехникой из зоны боев

ИА Красная Весна вчера в 16:57
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:28
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17
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Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
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Космос

Рогозин процитировал Агафью Тихоновну

У себя в Twitter он разместил знаменитую цитату Агафьи Тихоновны о том, что «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась».
Росбалт вчера в 06:30
Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
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Кино

Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста

REGNUM вчера в 04:28
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
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Общество

Подать заявку на грантовую поддержку инновационных проектов в Москве можно до 15 мая

В столице приняли решение продлить срок подачи заявок на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов для участников Московского инновационного кластера (МИК), говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
РИАМО 00:30
Общество

В Татарстане появится новая цель в системе пропусков

Vverh-tatarstan.ru вчера в 10:05
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Кино

Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан

РБК вчера в 05:18
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Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
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Происшествия

Под Воронежем ликвидировали пожар в рыбацком поселке

РИА Новости вчера в 23:05
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