Финансы
Газета.RuКурс доллара опустился ниже 73 рублей
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Комментарии
Здоровье
Почти 500 заболевших коронавирусом выявлено в Челябинской области
На утро 29 апреля в регионе подтверждены 499 случаев заболевания COVID-19, из них 67 новых подтверждений.
Миасский рабочий вчера в 01:59
Экономика
Турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых в 2020 году
Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей — цены остаются теми, которые согласованы в контрактах.
РИА Новости вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения
В изображении видно, что солистка группы Little Big похудела за несколько лет примерно на 30 килограммов.
Актуальные Новости 00:54
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Коммерсантъ вчера в 10:19
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
РИА Новости вчера в 10:36
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество
В Волгоградской области изменились правила передвижения граждан
В среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением внес изменения в правила передвижения граждан.
НовостиВолгограда.ру вчера в 11:15
Общество
Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19
Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
РИА Новости 01:02
Происшествия
В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов
На лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве находятся 540 пациентов, из них 49 - в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:28
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Политика
США рассказали о сокрывшем данные о коронавирусе Китае
Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что власти Китая скрыли часть информации о коронавирусе.
Lenta.ru 01:33
Экономика
Российская промышленность погрузилась в депрессию
По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомости вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Евгений Папунаишвили раскритиковал жюри шоу «Танцы со звёздами»
Евгений Папунаишвили раскритиковал членов жюри нового сезона проекта «Танцы со звездами», который выходит в эфир телеканала «Россия-1».
Актуальные Новости вчера в 08:10
Общество
В российском городе предотвратили теракты
Lenta.ru вчера в 19:49
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Здоровье
В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 90 человек
Kursk.com вчера в 06:28
Политика
В ФРГ назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны
Ранее заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что российскую делегацию, скорее всего, не пригласили на церемонию, посвященную 75-летию окончания войны в Европе.
Аргументы и Факты вчера в 13:29
Технологии
Роскачество проверило работу приложений по доставке еды
Специалисты Роскачества оценили работу приложений для заказа готовой еды по их функциональности, удобству и безопасности, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 01:35
Технологии
Хакеры усилили атаки на образовательные ресурсы
В течение последнего года хакеры в 2,5 раза увеличили количество DDoS-атак на образовательные ресурсы.
Известия вчера в 16:00
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Происшествия
В Новосибирской области выявили 35 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировали 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.
Коммерсантъ Новосибирск 00:33
Происшествия
Стали известны личности боевиков, уничтоженных в Екатеринбурге
В ходе контртеррористической операции в саду были уничтожены некий Юрий, арендовавший сторожку, и два его пособника.
URA.Ru 01:09
Хоккей
«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Зариповым
Матч ТВ вчера в 12:30
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru вчера в 01:25
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49