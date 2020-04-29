Курс доллара на Мосбирже снизился на 1,56% до 72,9875 рублей, пишет ТАСС. Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 9

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля. 207

Происшествия Почти 20 рыбацких домиков загорелись под Воронежем Огонь охватил 17 рыбацких домиков в Рамонском районе Воронежской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой источник в экстренных службах региона.

Финансы Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,3-0,8% Торги на российском рынке акций открылись в среду дальнейшим ростом цен blue chips вслед за дорожающей нефтью, а также на позитивных сигналах с внешних фондовых площадок в ожидании заседания Федрезерва США.

Происшествия Начальника нижегородского ГИБДД обнаружили мертвым Начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. 1,2K

Здоровье За неделю вирусом в Кузбассе заразились более 5 тысяч человек В Кемеровской области зарегистрирована 5,1 тысяча инфицированных жителей, интенсивный показатель составил 18,9 на 10,0 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 71,9 %. В Кемерове ОРВИ заболели 1,24 тысячи жителей.

Политика Дума Иркутска выберет мэра города 30 апреля Сегодня, 30 апреля, Дума выберет мэра города Иркутска. Решение о том, кто займет должность мэра, депутаты примут в ходе тайного голосования. 2

Происшествия Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times. 7

Авто В Европу возвращаются мотоциклы «Ява» Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу. 64

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 4

Культура Опубликован трейлер документального фильма о BTS На YouTube опубликовали первый трейлер документального фильма о южнокорейской группе BTS Break the silence. 1

Шоу-бизнес Глюкоза снялась в прозрачном плаще Формально, на певице присутствует одежда - она позирует в плаще, вот только этот плащ полностью прозрачен.

Общество В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов, нейтрализованы трое бандитов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. 410

Общество Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. 77

Общество Всех жителей Омской области заставили носить маски Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории региона ввел правило обязательного использования в закрытых пространствах, будь то магазин, учреждение или транспорт, — индивидуальных средств защиты органов дыхания. 96

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 1K

Общество Запуск блокчейн-платформы TON перенесли на неопределенный срок Запуск платформы перенесен на неопределенное время, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Telegram.

Общество Помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах Сам Венедиктов отрицает, что приставал к бывшей помощнице Навального. Он также прокомментировал ее историю. 95

Гаджеты WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. 13

Фигурное катание Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе» Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.