Финансы
Газета.RuКурс доллара опустился ниже 73 рублей
Курс доллара на Мосбирже снизился на 1,56% до 72,9875 рублей, пишет ТАСС. Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
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Комментарии
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском вчера в 10:51
Происшествия
Почти 20 рыбацких домиков загорелись под Воронежем
Огонь охватил 17 рыбацких домиков в Рамонском районе Воронежской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой источник в экстренных службах региона.
Газета.Ru 22:29
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Финансы
Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,3-0,8%
Торги на российском рынке акций открылись в среду дальнейшим ростом цен blue chips вслед за дорожающей нефтью, а также на позитивных сигналах с внешних фондовых площадок в ожидании заседания Федрезерва США.
Интерфакс 03:33
Происшествия
Начальника нижегородского ГИБДД обнаружили мертвым
Начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 12:31
Здоровье
За неделю вирусом в Кузбассе заразились более 5 тысяч человек
В Кемеровской области зарегистрирована 5,1 тысяча инфицированных жителей, интенсивный показатель составил 18,9 на 10,0 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 71,9 %. В Кемерове ОРВИ заболели 1,24 тысячи жителей.
Сибдепо 22:33
Политика
Дума Иркутска выберет мэра города 30 апреля
Сегодня, 30 апреля, Дума выберет мэра города Иркутска. Решение о том, кто займет должность мэра, депутаты примут в ходе тайного голосования.
Иркутск Сегодня 21:20
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия 22:24
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня вчера в 14:10
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru 21:24
Культура
Опубликован трейлер документального фильма о BTS
На YouTube опубликовали первый трейлер документального фильма о южнокорейской группе BTS Break the silence.
РИА Новости 22:37
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Шоу-бизнес
Глюкоза снялась в прозрачном плаще
Формально, на певице присутствует одежда - она позирует в плаще, вот только этот плащ полностью прозрачен.
Bimru.ru 11:38
Музыка
Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания 02:32
Шоу-бизнес
Сергей Егоров – Черданцеву: «Вылизывайте и вычитывайте у себя, Юра. Мой главный редактор – аудитория»
Журналист Сергей Егоров ответил комментатору и телеведущему «Матч ТВ» Георгию Черданцеву на критику за публикацию интервью с вратарем «Крыльев Советов» Евгением Фроловым.
Sports.ru 13:49
Общество
В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов
В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов, нейтрализованы трое бандитов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 19:35
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
Общество
Всех жителей Омской области заставили носить маски
Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории региона ввел правило обязательного использования в закрытых пространствах, будь то магазин, учреждение или транспорт, — индивидуальных средств защиты органов дыхания.
БК55 10:47
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Запуск блокчейн-платформы TON перенесли на неопределенный срок
Запуск платформы перенесен на неопределенное время, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Telegram.
Ведомости 20:34
Общество
Помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах
Сам Венедиктов отрицает, что приставал к бывшей помощнице Навального. Он также прокомментировал ее историю.
Слово и Дело 07:15
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Экономика
Европейская экономика начала оживать
Европейская экономика начала оживать.
Lenta.ru 22:32
Гаджеты
WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone
Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Ведомости 27 апреля в 08:00
Фигурное катание
Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе»
Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.
Sport.ru 08:59
Футбол
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет подвергнут штрафным санкциям со стороны клуба за несогласованное интервью, в котором он раскритиковал действия российского правительства и президента в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Самара 27 апреля в 16:23