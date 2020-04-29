Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс доллара опускался ниже 73 рублей

Курс доллара снижался почти на 1,5% в ходе торгов на Московской бирже. Он достиг 72,99 руб. Предыдущий раз курс американской валюты достигал подобного уровня 14 апреля.
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Курс доллара опускался ниже 73 рублей

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Евро и доллар выросли на торгах по отношению к рублю

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Курс доллара опустился до 73 рублей

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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

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Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

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Курс доллара опустился ниже ₽74 на фоне дорожающей нефти

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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля

ТАСС16:30
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29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли

КП - Беларусь09:03
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 20:32, Ашберн

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Министерство здравоохранения Приморского края приняло решение разрешить людям, болеющим коронавирусом в легкой форме либо имеющим подозрение на инфекцию, лечиться в домашних условиях.
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В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

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Сотрудники NASA рассказали о том, что Телескоп "Хаббл" зафиксировал разрушение кометы Atlas.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Учёные сообщают, что мезозойские млекопитающие, к которым, несомненно, относится и «сумасшедшее чудовище», до сих пор остаются одной из самых загадочных групп животных, так как из-за недостатка найденных останков в окаменелостях о них имеется очень мало информации.
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