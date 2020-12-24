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РИА Новости
РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 74 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.33 мск падал на 1,07 рубля, до 74,01 рубля, курс евро – на 1,23 рубля, до 90,26 рубля, следует из данных Московской биржи.В источнике
Росбалт
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Газета.Ru

Доллар снизился до 75,02 рубля, евро укрепился до 91,55 рубля

Газета.Ru02:23
РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 74 рублей

РИА Новости10:55
ПРАЙМ

Рубль к вечеру усилил коррекционный рост

ПРАЙМ12:09
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже снизился до 75,04 рубля

Москва 2403:02
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 74 рублей

ТАСС11:56
News.ru

Курс доллара на открытии торгов снизился до 75,07 рубля

News.ru02:22
ФАН

Биржевой курс рубля вырос по отношению к доллару

ФАН02:10

Минэнерго раскритиковало завышенные цены на подключение к газу

Цена подключения домовладений к газу в 300 тыс. рублей за последние 10 метров трубопровода завышена, себестоимость работ значительно ниже, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Взгляд.ру12:33

Армия Нигерии применила российские вертолеты Ми-35 против исламистов

Российские ударные многоцелевые вертолёты Ми-35 ВВС Нигерии успешно разгромили позиции местной террористической группировки "Боко Харам" и международной террористической группировки "Исламское государство" (запрещена на территории РФ – прим. ред.).
Avia.pro21 декабря в 16:21

Золотодобытчик Христов из российского списка Forbes умер от коронавируса

Основатель и акционер компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер на 72-м году жизни от последствий коронавируса, сообщает Forbes со ссылкой на генерального директора компании Александра Чугунова.
Коммерсантъ09:38

Вдова и дочь Баталова заболели коронавирусом и приостановили следственные действия

Обвиняемые готовы вернуть недвижимость Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко с дочерью Марией пропустят очную ставку с Натальей Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным.
Центральная Служба Новостей13:00