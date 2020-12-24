РИА НовостиКурс доллара опустился ниже 74 рублейКурс доллара расчетами "завтра" на 18.33 мск падал на 1,07 рубля, до 74,01 рубля, курс евро – на 1,23 рубля, до 90,26 рубля, следует из данных Московской биржи.В источникеРосбалтРИАМОГазета.RuМосква 24ПРАЙМФАНЦентральная Служба НовостейRuNews24.ruПрофильЭкономика сегодняNews.ruРИА НовостиВестник КавказаВечерняя МоскваНьюс-ННПодробнее о событииДоллар снизился до 75,02 рубля, евро укрепился до 91,55 рубляГазета.Ru02:23Курс доллара опустился ниже 74 рублейРИА Новости10:55Рубль к вечеру усилил коррекционный ростПРАЙМ12:09Курс доллара на Мосбирже снизился до 75,04 рубляМосква 2403:02Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 74 рублейТАСС11:56Курс доллара на открытии торгов снизился до 75,07 рубляNews.ru02:22Биржевой курс рубля вырос по отношению к долларуФАН02:10Показать ещёОценить4Комментировать5Поделиться