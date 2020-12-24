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РИА Новости
РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 74 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.33 мск падал на 1,07 рубля, до 74,01 рубля, курс евро – на 1,23 рубля, до 90,26 рубля, следует из данных Московской биржи.В источнике
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ТАСС

Курс евро на Мосбирже опустился до 90 рублей впервые с 18 декабря

ТАССвчера в 15:47
РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 74 рублей

РИА Новостивчера в 10:55
ФАН

Биржевой курс рубля вырос по отношению к доллару

ФАНвчера в 02:10
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,84 рубля

ПРАЙМвчера в 03:46
Газета.Ru

Доллар снизился до 75,02 рубля, евро укрепился до 91,55 рубля

Газета.Ruвчера в 02:23
News.ru

Курс доллара на открытии торгов снизился до 75,07 рубля

News.ruвчера в 02:22
Профиль

Доллар подешевел до 74,58 рубля

Профильвчера в 11:48

Названа группа населения, которую стоит привить от коронавируса COVID-19 первой

В ходе исследования, проведенного учеными из университета Вашингтон в Сент-Луисе и Университета Джорджа Мейсона было выяснено, какая группа населения прежде всего нуждается в вакцинации от COVID-19.
Стерлеградвчера в 09:00

Иран экстренно усилил средства ПВО у ядерных объектов

Дополнительные силы противовоздушной оборы вблизи своих ядерных объектов в экстренном порядке начал разворачивать Иран, 24 декабря пишет кувейтская газета Al Qabas со ссылкой на собственные источники.
ИА Красная Веснавчера в 13:38