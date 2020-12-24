РИА НовостиКурс доллара опустился ниже 74 рублейКурс доллара расчетами "завтра" на 18.33 мск падал на 1,07 рубля, до 74,01 рубля, курс евро – на 1,23 рубля, до 90,26 рубля, следует из данных Московской биржи.В источникеРосбалтРИАМОМосква 24ПРАЙМЦентральная Служба НовостейАргументы и ФактыГазета.RuПрофильNews.ruInc-news.ruВечерняя МоскваРИА НовостиRuNews24.ruВестник КавказаФАНЭкономика сегодняНьюс-ННПодробнее о событииКурс евро на Мосбирже опустился до 90 рублей впервые с 18 декабряТАССвчера в 15:47Курс доллара опустился ниже 74 рублейРИА Новостивчера в 10:55Биржевой курс рубля вырос по отношению к долларуФАНвчера в 02:10Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,84 рубляПРАЙМвчера в 03:46Доллар снизился до 75,02 рубля, евро укрепился до 91,55 рубляГазета.Ruвчера в 02:23Курс доллара на открытии торгов снизился до 75,07 рубляNews.ruвчера в 02:22Доллар подешевел до 74,58 рубляПрофильвчера в 11:48Показать ещёОценить4Комментировать5Поделиться