Финансы
Экономика сегодняКурс доллара опустился ниже 74 рублей
Доллар подешевеет на 76,78 копейки и станет стоить 73,94 рубля. Курс европейской денежной единицы также опустится. Потери евро составят более одного рубля.
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Курс рубля на 17 апреля 2020 года: доллар опустился до 73,43 рубля, евро - 79,82 рубля
Комсомольская правда03:22
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Газета.Ru 11:35
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Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
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