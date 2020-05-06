Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс доллара опустился ниже 74 рублей на открытии торгов

Европейская валюта сегодня тоже дешевеет: в начале торгов курс снизился почти на полтора процента.
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Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля. Евро - до 80,43 рубля

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Взгляд.рувчера в 08:48

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 17:05, Ашберн

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Организаторы финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге подыскивали клиентов, убеждая их вложить деньги в якобы высокодоходные финансовые операции.
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Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
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В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
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Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло

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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
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Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

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Режим самоизоляции в Подмосковье продлили

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 31 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
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Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников.
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Собянин рассказал о выявляемости коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Москва превысила показатели Нью-Йорка по выявляемости коронавирусной инфекции.
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В Китае найдено крупное месторождение природного газа

В Китае в юго-западной провинции Сычуань обнаружено крупное месторождение природного газа, его потенциальные запасы, как предполагается, превысят один триллион кубометров.
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Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Чтобы снять режим самоизоляции в Московской области, нужно убедиться, что распространение коронавируса в регионе остановлено, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».
Вести ФМ вчера в 15:45
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Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов

Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
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Общество

Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
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Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

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КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

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По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
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США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
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КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина

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Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath

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В «Сампдории» зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

Клуб сообщил, что новые случаи были выявлены после проверки среди игроков. Имена заболевших не называются.
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Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

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