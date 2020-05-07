Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс доллара опустился ниже 74 рублей на открытии торгов

Европейская валюта сегодня тоже дешевеет: в начале торгов курс снизился почти на полтора процента.
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Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,12 рубля

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Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
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Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
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Общество

В Самарской области коронавирусом заражены еще 60 человек

На сегодняшний день в Самарской области насчитывается 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 04 мая в 09:24
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Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Самарской области

Страшное ДТП произошло на трассе "Самара-Димитровград" в Красноярском районе Самарской области. Все случилось в десятом часу вечера 6 мая.
Волжская коммуна вчера в 16:17
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect

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Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
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Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Lenta.ru вчера в 23:59
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Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru 03:24
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Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу из России

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала после сюжета о распространении коронавируса в республике.
Известия 04:34
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Создан инновационный плазменный двигатель для авиации

Китайским ученым удалось создать инновационную силовую установку, которая не будет потреблять классическое авиационное топливо.
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
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Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
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Общество

Прокуратура требует возбудить дело за фейк о «чипировании» людей

Прокуратура Москвы просит следственные органы возбудить уголовное дело за распространение фейков о том, что коронавирус создан искусственно для массового чипирования людей, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:58
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
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Политика

Путин и Абэ договорились о продолжении контактов

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора договорились о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин допускает возможность ужесточения ограничений по коронавирусу.
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ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите

В Чите наряд ОМОНА вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
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Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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ВШЭ выговорил профессора за пост о «либеральной сволоте»

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) сделала выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, который начался со слов «На это уходит 37 лет».
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Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен

Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Назван средний возраст умерших от коронавируса саратовцев

В Саратовской области средний возраст умершего от коронавируса пациента составляет около 72 лет.
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Мария Кожевникова сильно поправилась на карантине

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