Финансы
Эхо МосквыКурс доллара опустился ниже 74 рублей на открытии торгов
Европейская валюта сегодня тоже дешевеет: в начале торгов курс снизился почти на полтора процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти
Финмаркетвчера в 12:14
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Комментарии
Общество
Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Общество
В Самарской области коронавирусом заражены еще 60 человек
На сегодняшний день в Самарской области насчитывается 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 04 мая в 09:24
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Самарской области
Страшное ДТП произошло на трассе "Самара-Димитровград" в Красноярском районе Самарской области. Все случилось в десятом часу вечера 6 мая.
Волжская коммуна вчера в 16:17
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform 03:48
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru 03:24
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу из России
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала после сюжета о распространении коронавируса в республике.
Известия 04:34
Наука
Создан инновационный плазменный двигатель для авиации
Китайским ученым удалось создать инновационную силовую установку, которая не будет потреблять классическое авиационное топливо.
Политическая Экспертиза 02:58
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
Общество
Прокуратура требует возбудить дело за фейк о «чипировании» людей
Прокуратура Москвы просит следственные органы возбудить уголовное дело за распространение фейков о том, что коронавирус создан искусственно для массового чипирования людей, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:58
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Политика
Путин и Абэ договорились о продолжении контактов
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора договорились о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 06:52
Политика
Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин допускает возможность ужесточения ограничений по коронавирусу.
EastRussia вчера в 10:04
Происшествия
ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите
В Чите наряд ОМОНА вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
Московский Комсомолец Чита 05:41
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
ВШЭ выговорил профессора за пост о «либеральной сволоте»
Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) сделала выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, который начался со слов «На это уходит 37 лет».
Evo-rus.com 05:05
Общество
Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы вчера в 09:28
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Здоровье
Назван средний возраст умерших от коронавируса саратовцев
В Саратовской области средний возраст умершего от коронавируса пациента составляет около 72 лет.
Четвертая Власть 06:08
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова сильно поправилась на карантине
Экспресс газета 02:19