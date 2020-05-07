Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Доллар подешевел на 40 копеек — до 74,18 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи утром 7 мая. Курс евро расчетами "завтра" на 10.07 снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 31 копейку — до 80,17 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

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Курс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля

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Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

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Рубль в начале дня умеренно повышается к доллару и евро

ПРАЙМ03:16
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