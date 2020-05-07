Европейская валюта сегодня тоже дешевеет: в начале торгов курс снизился почти на полтора процента.

Курс доллара опустился ниже 74 рублей на открытии торгов

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