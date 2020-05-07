Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс доллара опустился ниже 74 рублей на открытии торгов

Европейская валюта сегодня тоже дешевеет: в начале торгов курс снизился почти на полтора процента.
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Курс доллара опустился ниже ₽74

РБК04:35

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:01

Курс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля

News.ru03:38

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля. Евро - до 80,43 рубля

ТАСС03:09

Курс доллара опустился до 74,43 рубля

Профиль03:38

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:23

Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,12 рубля

ПРАЙМ04:34
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Комментарии

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Украинские боксеры Усик и Ломаченко попали на сайт «Миротворец»

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Президент США Дональд Трамп сказал, что коронавирус — это самое ужасное нападение за всю историю государства.
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В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе

Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

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Россия начинает вывод своих военных специалистов из Италии

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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

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Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
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Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
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В Петербурге задержали организатора вечеринки стритрейсеров

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Российский миллиардер Босов покончил с собой

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Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

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Путин обсудил с Мишустиным, Белоусовым и Силуановым развитие экономики

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