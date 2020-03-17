Финансы
VSE42.RUРубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро
В начале торгов на Московской бирже рубль вырос по отношению к доллару и евро на 1,5% и на 1,9% соответственно. Курс доллара к открытию Московской биржи составил 73,54 рубля, а евро – 81,85 рубля. Так, российская валюта укрепилась на 1,5% и 1,9% соответственно.
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Футбол
РПЛ приостановлена до 10 апреля
Сообщается, что на сегодняшнем собрании клубы РПЛ приняли решение приостановить проведение игр как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
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Акция против обнуления президентских сроков прошла у Госдумы
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции России
Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 16:46 — REGNUM Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции Российской Федерации соответствующим Основному закону страны.
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Компьютерный корпус Abkoncore H600X поможет создать игровую систему
Дебютировал стильный компьютерный корпус Abkoncore H600X, который уже доступен для предварительного заказа по ориентировочной цене 93 доллара США.
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Игроки «Спартака» прошли тест на коронавирус
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Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
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Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
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В Петербурге постановили искать коронавирус у мертвых
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Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции
Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
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Ученые: люди со II группой крови чаще заражаются коронавирусом
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Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом
«Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».
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Путин потребовал пресекать любые попытки дестабилизации общества
"Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни", - сказал президент.
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Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
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Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
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Игровые релизы могут начать переносить из-за коронавируса
В скором времени разработчики, возможно, начнут переносить релизы видеоигр из-за коронавируса.
Экономика
Evraz вложит ₽16 млрд в новое производство в «Титановой долине»
Именно отсутствие гарантии строительства подъездных железнодорожных путей привело к тому, что регион потерял другого крупного инвестора — "СТОД-Урал", компанию, которая готова была вложить в производство в Свердловской области 15 млрд руб. Сейчас "Титановая долина" прорабатывает условия сделки с РЖД по концессии.
Экономика
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Общество
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы
Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Общество
За сутки коронавирусом заразились 14 тысяч человек
Общество
В Самарской области обнаружен коронавирус
В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
Экономика
Китайская экономика небывало упала
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Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.