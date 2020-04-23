Курс доллара упал на 1,25%, до ₽74,95 по состоянию на 10:06 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снижается на 1,27% — до ₽81,06. Российская валюта выросла по отношению к доллару и евро на фоне повышения спроса на рисковые активы на мировых площадках и повышения нефтяных котировок.

Курс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

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