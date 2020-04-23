Финансы

РБКРБККурс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

Курс доллара упал на 1,25%, до ₽74,95 по состоянию на 10:06 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снижается на 1,27% — до ₽81,06. Российская валюта выросла по отношению к доллару и евро на фоне повышения спроса на рисковые активы на мировых площадках и повышения нефтяных котировок.
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Курс доллара опустился ниже 75 рублей

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ЦБ понизил курс доллара на 24 апреля до 75,129 рубля

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Курс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

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Курс доллара с расчетами «на завтра» понизился до 76,5 рубля

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В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

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В Архангельске ещё в трёх больницах у медиков подозревают коронавирус

С утра в федеральной статистике было отражено 123 случая заражения коронавирусом в Архангельской области.
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
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«Ростех» поставит РЖД 15 тыс. компьютеров с российскими процессорами

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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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США планируют усилить присутствие в Арктике

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Ученые выяснили, как у птиц развивался мозг

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