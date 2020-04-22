Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Цена евро упала на 74 копейки, составив 81,37 рубля.
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Рубль растет к доллару и евро на фоне подорожания нефти

Коммерсантъ14:34

Курс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

РБК03:08

Рубль умеренно подешевел к доллару и евро вслед за нефтью

Интерфаксвчера в 03:33

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс рубля вырос к доллару и евро

Известиявчера в 03:50

Рубль укрепился к доллару и евро

Рамблер04:07

Курс рубля ослабел к доллару и евро

Вечерняя Москва21 апреля в 03:17
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Общество

Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан

ТАСС вчера в 17:02
18
Экономика

ЕС разработал план поддержки экономики из-за коронавируса

Глава Евросовета Шарль Мишель рассказала о том, что лидеры стран ЕС разработали план поддержки экономики в условиях пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:59
Происшествия

В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса

В течение двух лет преступники вывезли с территории Приморья в Китай по поддельным документам десятки тысяч кубометров ценных пород древесины.
Pravda.Ru 10:12
10
Общество

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
188
Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс вчера в 10:29
51
Политика

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
97
Общество

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку

«Союзмультфильм» хочет вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии 16 лет назад.
Компания 15:39
44
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,2K
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
166
Политика

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 18:31
7
Общество

Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября

Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
REGNUM вчера в 05:31
106
Общество

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС 11:54
109
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
215
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
13
Экономика

Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики

«Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — считает президент.
РБК 07:47
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Армия и оружие

Стратегическое командование США: мы остаёмся смертоносной силой

Недвижимость.RU 18:26
Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
3
Общество

Названо последствие нарушений самоизоляции в России

Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
152
Авто

На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
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Футбол

«Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях

SMM-службы «Зенита» и «Локомотива» обменялись колкостями в Twitter.
RT на русском 16:35
Экономика

Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 18:00
10
Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
4
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Здоровье

Два новых случая коронавируса подтвердилось в Амурской области

23 апреля в Амурской области зарегистрировано два новых случая коронавируса - в Магдагачи и Белогорске.
Телепорт 03:48
8
Общество

Совфед и Минюст проработают вопрос о штрафах за брошенные автомобили

Совет Федерации и Министерство юстиции проработают внесение в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправок, принятие которых позволит ввести на всей территории страны штрафы, которые сейчас взыскиваются только в некоторых регионах.
РБК 11:31
2
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru 03:48
22
Игры

Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands

Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Игромания.ру 11:23
4
Футбол

Джикия назвал Кокорина самым сложным оппонентом в РПЛ

Нева Спорт 15:20
2
Шоу-бизнес

Семья личного водителя Бабкиной заразилась коронавирусом

Шестого апреля Надежда Бабкина попала в лечебное учреждение. Артистка провела несколько дней в искусственной коме.
Ореанда-Новости 07:30
32
Экономика

Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
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