Курс европейской валюты, установленный Центробанком на пятницу, составил 81 рубль и 14 копеек – на 2 рубля и 53 копейки меньше, чем накануне. Курс доллара снизился на 1,91 рубля, составив 75 рублей и 12 копеек.

Интернет «Яндекс» разработал платформу для смарт-телевизоров Компания "Яндекс" создала мультимедийную платформу для "умных" телевизоров, которая позволяет просматривать линейные телеканалы, видеоблоги, фильмы и видео из интернета. 21

Политика Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике. 7

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 78

Игры Исходный код CS:GO попал в открытый доступ Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan. 5

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,4K

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 18

Общество Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя «Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива. 29

Общество «Аэрофлот» сократит зарплаты топ-менеджмента на 40% "Аэрофлот" на фоне падения рынка из-за коронавируса с 1 апреля сократил зарплаты топ-менеджмента на 40%, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. 2

Общество В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины. 35

Игры Создатели Watch Dogs: Legion сообщили, когда они хотят выпустить игру Париж, 23 апреля 2020, 08:47 — REGNUM Создатели игры Watch Dogs: Legion дали понять, что они планируют выпустить её одновременно с релизами новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом 22 апреля сообщил портал Screen Rant. 2

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 38

Энергетика Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины". 3

Наука Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. 936