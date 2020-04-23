Финансы
Московский КомсомолецОфициальный курс евро снизился на 2,5 рубля
Курс европейской валюты, установленный Центробанком на пятницу, составил 81 рубль и 14 копеек – на 2 рубля и 53 копейки меньше, чем накануне. Курс доллара снизился на 1,91 рубля, составив 75 рублей и 12 копеек.
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Комментарии
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Компания "Яндекс" создала мультимедийную платформу для "умных" телевизоров, которая позволяет просматривать линейные телеканалы, видеоблоги, фильмы и видео из интернета.
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Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя
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РБК 05:56
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«Аэрофлот» сократит зарплаты топ-менеджмента на 40%
"Аэрофлот" на фоне падения рынка из-за коронавируса с 1 апреля сократил зарплаты топ-менеджмента на 40%, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
Интерфакс 07:59
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Минздрав: «На прием родов перинатальный центр никто не закрывал»
Перинатальный центр на ул. Зерновой в Саратове закрыл плановый прием только в отделении патологии беременных, на прием рожениц он не закрывался.
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Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ
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Париж, 23 апреля 2020, 08:47 — REGNUM Создатели игры Watch Dogs: Legion дали понять, что они планируют выпустить её одновременно с релизами новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом 22 апреля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 01:47
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
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RT на русском 07:16
Общество
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Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
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Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
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Цифровые пропуска в Тульской области: региону дали доступ в приложении
Цифровые пропуска в Тульской области: региону дали доступ в приложении Программа работает только в тех регионах, где приняты меры по ограничению передвижения.
MySLO.ru 06:56
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Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
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Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32
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Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
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Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
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