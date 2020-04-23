Финансы
RZN.infoКурс доллара опустился ниже 75 рублей
По состоянию на 10:06 мск курс доллара упал до 74,95 (на 1,25%). Об этом сообщили на сайте Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Комментарии
Здоровье
В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК 21 апреля в 22:31
Кино
Фильм «Спутник» представят в прямом эфире
Кинобизнес сегодня 01:51
Происшествия
Суд в Голландии отказался раскрыть личности свидетелей по делу MH17
Окружной суд Гааги отказался рассекретить информацию о 12 свидетелях, которые дали показания по делу о малазийско-голландском рейсе MH17, сбитом над Донбассом в 2014 году.
News.ru 12:54
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Наука
Стало известно о высокой смертности больных на ИВЛ
Lenta.ru 13:05
Общество
Мишустин заявил о готовности ЕАЭС к более высокому уровню интеграции
Факт обсуждения вопросов тарификации рынка газа и либерализации международных транспортных перевозок говорит о том, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции.
Известия 10:54
Общество
Российские магазины начали закрывать вход для покупателей без масок
Сеть гипермаркетов Globus начала запрещать покупателям без масок заходить в магазины, аналогичные правила планирует ввести сеть Billa, пишет Коммерсант.
9111.ru 12:53
Экономика
WP: экономику США ждет новый спад из-за второй волны коронавируса и роста банкротств
Вторая волна коронавируса нового типа и резкий рост числа обанкротившихся граждан и компаний США может привести к еще одному значительному спаду американской экономики.
ТАСС 12:27
Культура
Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
Discover24 03:07
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Энергетика
Всемирный банк ухудшил прогноз по цене на нефть в 2020 году
Всемирный банк ожидает, что средняя цена на нефть в 2020 году составит $35 за баррель, что значительно ниже октябрьского прогноза, в котором цена прогнозировалась на уровне $61 за баррель.
Коммерсантъ 11:51
Общество
Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия
Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.
РБК 08:05
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Шоу-бизнес
Анна Семенович вычеркнула из жизни мужчин с доходом в 100 тысяч рублей
Анна Семенович поделилась, что не смогла бы жить с мужчиной с низким уровнем дохода. Для нее эта сумма составляет 100 тысяч рублей в месяц.
Дни24 11:42
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 11:13
Шоу-бизнес
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
Здоровье
В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города
«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
Известия 12:45
Космос
За орбитой Юпитера обнаружена популяция межзвездных объектов
Ин-спейс.ру 10:30
Экономика
Госдолг США достиг рекордного размера
Общая сумма государственного долга США достигла 24,5 триллионов долларов, отмечается, что это рекордный уровень, сообщает BFM.
ИжевскИнфо.РУ 09:14
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Коммерсантъ 05:59
Общество
Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам.
Известия 12:07
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Общество
В Петербурге подали иск из-за ограничений в связи с коронавирусом
Более 20 жителей Санкт-Петербурга подали коллективный иск в суд с требованием признать недействующими ряд положений постановлений правительства города, которыми установлены ограничения для жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространение коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию иска.
Rambler News Service 08:37
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25