Финансы

RZN.infoRZN.infoКурс доллара опустился ниже 75 рублей

По состоянию на 10:06 мск курс доллара упал до 74,95 (на 1,25%). Об этом сообщили на сайте Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Российская газета03:52

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 75 рублей

Парламентская газета03:48

Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Rambler News Serviceвчера в 04:40

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

RZN.info03:28

Рубль утром растет к основным валютам. Помогает дорожающая нефть

Интересант03:17

Курс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

РБК03:08

Доллар упал ниже 75 рублей

Компания03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 13:20, Ашберн

Комментарии

Здоровье

В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК 21 апреля в 22:31
266
Кино

Фильм «Спутник» представят в прямом эфире

Кинобизнес сегодня 01:51
17
Происшествия

Суд в Голландии отказался раскрыть личности свидетелей по делу MH17

Окружной суд Гааги отказался рассекретить информацию о 12 свидетелях, которые дали показания по делу о малазийско-голландском рейсе MH17, сбитом над Донбассом в 2014 году.
News.ru 12:54
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
13
Наука

Стало известно о высокой смертности больных на ИВЛ

Lenta.ru 13:05
6
Общество

Мишустин заявил о готовности ЕАЭС к более высокому уровню интеграции

Факт обсуждения вопросов тарификации рынка газа и либерализации международных транспортных перевозок говорит о том, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции.
Известия 10:54
Общество

Российские магазины начали закрывать вход для покупателей без масок

Сеть гипермаркетов Globus начала запрещать покупателям без масок заходить в магазины, аналогичные правила планирует ввести сеть Billa, пишет Коммерсант.
9111.ru 12:53
144
Экономика

WP: экономику США ждет новый спад из-за второй волны коронавируса и роста банкротств

Вторая волна коронавируса нового типа и резкий рост числа обанкротившихся граждан и компаний США может привести к еще одному значительному спаду американской экономики.
ТАСС 12:27
Культура

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
Discover24 03:07
827
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
274
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
1,8K
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5K
Энергетика

Всемирный банк ухудшил прогноз по цене на нефть в 2020 году

Всемирный банк ожидает, что средняя цена на нефть в 2020 году составит $35 за баррель, что значительно ниже октябрьского прогноза, в котором цена прогнозировалась на уровне $61 за баррель.
Коммерсантъ 11:51
Общество

Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Армия и оружие

Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия

Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.
РБК 08:05
110
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
2,3K
Шоу-бизнес

Анна Семенович вычеркнула из жизни мужчин с доходом в 100 тысяч рублей

Анна Семенович поделилась, что не смогла бы жить с мужчиной с низким уровнем дохода. Для нее эта сумма составляет 100 тысяч рублей в месяц.
Дни24 11:42
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
1,1K
Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 11:13
43
Шоу-бизнес

В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
19
Здоровье

В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города

«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
Известия 12:45
42
Космос

За орбитой Юпитера обнаружена популяция межзвездных объектов

Ин-спейс.ру 10:30
Экономика

Госдолг США достиг рекордного размера

Общая сумма государственного долга США достигла 24,5 триллионов долларов, отмечается, что это рекордный уровень, сообщает BFM.
ИжевскИнфо.РУ 09:14
34
Происшествия

Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Коммерсантъ 05:59
21
Общество

Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам.
Известия 12:07
7
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
101
Общество

В Петербурге подали иск из-за ограничений в связи с коронавирусом

Более 20 жителей Санкт-Петербурга подали коллективный иск в суд с требованием признать недействующими ряд положений постановлений правительства города, которыми установлены ограничения для жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространение коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию иска.
Rambler News Service 08:37
1,1K
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
2K
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
92
Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
392
Как работают Яндекс.Новости?
Главное