Финансы

RZN.infoRZN.infoКурс доллара опустился ниже 75 рублей

По состоянию на 10:06 мск курс доллара упал до 74,95 (на 1,25%). Об этом сообщили на сайте Московской биржи.
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Курс доллара опустился ниже 75 рублей

RZN.info03:28

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Российская газета03:52

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 75 рублей

Парламентская газета03:48

Доллар упал ниже 75 рублей

Компания03:31

Курс доллара упал до 75,29 рублей, евро — до 81,45 рублей

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РБК03:08

Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Rambler News Serviceвчера в 04:40
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Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о вымогательстве

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