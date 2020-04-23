Финансы
RZN.infoКурс доллара опустился ниже 75 рублей
По состоянию на 10:06 мск курс доллара упал до 74,95 (на 1,25%). Об этом сообщили на сайте Московской биржи.
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Комментарии
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Культура
Рекорды телеэфира обновил сериал «Зулейха открывает глаза»
Live24 вчера в 08:00
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Наука
Замена пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний
Исследование показало, что в целом эффект снижения артериального давления от замены соли может предотвратить около 208 000 смертей из-за инсульта и 175 000 из-за болезней сердца.
Популярная механика 08:57
Здоровье
Врач московской больницы показал видео из реанимации с зараженными коронавирусом
Lenta.ru 10:25
Киберспорт
Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass
Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Общество
Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом
Валерий Князев, личный водитель народной артистки России Надежды Бабкиной, прояснил информацию о заражении коронавирусом.
Lenta.ru 10:43
Игры
Создатели Watch Dogs: Legion сообщили, когда они хотят выпустить игру
Париж, 23 апреля 2020, 08:47 — REGNUM Создатели игры Watch Dogs: Legion дали понять, что они планируют выпустить её одновременно с релизами новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом 22 апреля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 01:47
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Здоровье
Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России
В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
Общество
В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о вымогательстве
Следователи задержали петербургского предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 09:34
Футбол
В УЕФА допустили, что европейские чемпионаты не будут доиграны
Правила определения команд-участниц еврокубков в сезоне 2020/2021 из национальных футбольных лиг, которые из-за пандемии COVID-19 так и не будут доиграны, разработало руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил корреспондент The Times Мартин Циглер 23 апреля в Twitter.
ИА Красная Весна 08:32
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс
Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
Телеканал 360° 10:24
Кино
Японцы выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену
В новом мультфильме рассказывается история знакомства главных героев: Крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, после чего "неизвестный науке зверь с большими ушами" помогает своему новому другу завоевать популярность в зоопарке.
Ruposters.ru 06:21
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых в России на карантин
На сегодняшний день, по данным Минтруда, в 29 регионах России стационарные учреждения для пожилых граждан закрыты на карантин полночтью, в 46 — частично, а в 23 регионах готовят для этого необходимую базу и планируют полное или частичное закрытие.
REGNUM 08:24
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Здоровье
Российская чиновница заявила онкобольным, что от рака сразу не умирают
Чиновница попыталась успокоить пациентов словами, что от онкологии сразу не умирают.
Московский Комсомолец 09:32
Общество
В Минздраве России призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико призвал распространить ограничительные меры по профилактике коронавируса в России на майские праздники.
НТР 24 вчера в 09:20
Наука
Чем питались древние охотники-собиратели, жившие в Прибалтике
Команда археологов из Йоркского университета опубликовала исследование, в котором рассказала, что охотники-собиратели, жившие в Прибалтике 7500-6000 лет назад, имели культурно различающиеся кухни.
Ридус вчера в 05:25