Финансы

РБКРБККурс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

Курс доллара упал на 1,25%, до ₽74,95 по состоянию на 10:06 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снижается на 1,27% — до ₽81,06. Российская валюта выросла по отношению к доллару и евро на фоне повышения спроса на рисковые активы на мировых площадках и повышения нефтяных котировок.
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Рубль растет к доллару и евро на фоне подорожания нефти

Коммерсантъ14:34

ЦБ понизил курс доллара на 24 апреля до 75,129 рубля

ТАСС06:09

Курс доллара с расчетами «на завтра» понизился до 76,5 рубля

Профильвчера в 12:51

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

RZN.info03:28

Курс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

РБК03:08

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Российская газета03:52

Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Rambler News Serviceвчера в 04:40
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Общество

В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ сделают тест на коронавирус

Тест на коронавирус в Москве обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ.
Росбалт 15:01
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Политика

Конституционный суд Молдавии приостановил получение кредита от России

Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона, который предусматривает получение страной кредита от России в размере €200 млн.
Известия 13:18
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Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
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Происшествия

В квартире Елены Батуриной нашли тело душевнобольной пенсионерки

В бывшей квартире одной из самых богатых женщин России Елены Батуриной 21 апреля нашли тело пожилой женщины.
Московский Комсомолец 14:15
1
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
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Происшествия

Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
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Единоборства

Тактаров заявил, что хочет встретиться с Нурмагомедовым

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Общество

Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Ведомости 15:10
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Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
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Космос

29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид

В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.
Популярная механика 11:32
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Происшествия

В Златоусте заболели коронавирусом онкобольные и лечившие их медики

В Златоусте заразились коронавирусом 17 пациентов онкологического отделения городской больницы, сообщает «Интерфакс-Урал».
Православие и Мир 10:41
Общество

Турецкие отели могут отказаться от системы «всё включено»

Как сообщает ToDay News Ufa, такое массовое питание туристов в нынешней сложной эпидемиологической обстановке недопустимо – таково мнение отельеров.
ToDay News Ufa 03:17
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Экономика

Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил меры по стабилизации экономики.
Ведомости 14:35
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Космос

Составлена первая комплексная геологическая карта Луны

Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
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Здоровье

Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

Научно-исследовательский институт имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения России заявил об окончании эпидемии гриппа.
Вечерний Мурманск 13:59
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Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
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Здоровье

В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города

«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
Известия 12:45
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Армия и оружие

Баранец: РФ мощью оружия компенсирует превосходство НАТО в Европе

Для России западное направление является особенно важным, так как там сосредоточены огромные силы НАТО, но размещенное в Ленинградской и Калининградской областях оружие своей мощью компенсирует численный перевес войск альянса.
Политика Сегодня 12:51
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Футбол

«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции

Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.
Нева Спорт 14:02
Технологии

«ВКонтакте» объединят с госплатформой для дистанционного обучения

Как сообщает издание "КомерсантЪ" со ссылкой на Сергея Кравцова, главу Минпросвещения, в соцсети даже появится раздел с образовательной информацией, одобренной государством.
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Экономика

Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
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Экономика

Путин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.
Телеканал Санкт-Петербург 04:44
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Общество

Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией

Падение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги связано с режимом самоизоляции, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Интерфакс 14:06
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Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
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