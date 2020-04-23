Финансы
РБККурс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82
Курс доллара упал на 1,25%, до ₽74,95 по состоянию на 10:06 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снижается на 1,27% — до ₽81,06. Российская валюта выросла по отношению к доллару и евро на фоне повышения спроса на рисковые активы на мировых площадках и повышения нефтяных котировок.
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Общество
В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ сделают тест на коронавирус
Тест на коронавирус в Москве обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ.
Росбалт 15:01
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Политика
Конституционный суд Молдавии приостановил получение кредита от России
Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона, который предусматривает получение страной кредита от России в размере €200 млн.
Известия 13:18
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Происшествия
В квартире Елены Батуриной нашли тело душевнобольной пенсионерки
В бывшей квартире одной из самых богатых женщин России Елены Батуриной 21 апреля нашли тело пожилой женщины.
Московский Комсомолец 14:15
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
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Тактаров заявил, что хочет встретиться с Нурмагомедовым
Bookmaker-ratings.ru 09:41
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Космос
29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид
В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.
Популярная механика 11:32
Происшествия
В Златоусте заболели коронавирусом онкобольные и лечившие их медики
В Златоусте заразились коронавирусом 17 пациентов онкологического отделения городской больницы, сообщает «Интерфакс-Урал».
Православие и Мир 10:41
Общество
Турецкие отели могут отказаться от системы «всё включено»
Как сообщает ToDay News Ufa, такое массовое питание туристов в нынешней сложной эпидемиологической обстановке недопустимо – таково мнение отельеров.
ToDay News Ufa 03:17
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Экономика
Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил меры по стабилизации экономики.
Ведомости 14:35
Космос
Составлена первая комплексная геологическая карта Луны
Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews 04:20
Здоровье
Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России
Научно-исследовательский институт имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения России заявил об окончании эпидемии гриппа.
Вечерний Мурманск 13:59
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Шоу-бизнес
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города
«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
Известия 12:45
Армия и оружие
Баранец: РФ мощью оружия компенсирует превосходство НАТО в Европе
Для России западное направление является особенно важным, так как там сосредоточены огромные силы НАТО, но размещенное в Ленинградской и Калининградской областях оружие своей мощью компенсирует численный перевес войск альянса.
Политика Сегодня 12:51
Футбол
«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции
Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.
Нева Спорт 14:02
Технологии
«ВКонтакте» объединят с госплатформой для дистанционного обучения
Как сообщает издание "КомерсантЪ" со ссылкой на Сергея Кравцова, главу Минпросвещения, в соцсети даже появится раздел с образовательной информацией, одобренной государством.
RuNews24.ru 05:27
Экономика
Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Экономика
Путин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.
Телеканал Санкт-Петербург 04:44
Общество
Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией
Падение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги связано с режимом самоизоляции, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Интерфакс 14:06
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08