Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 75 рублей
Курс российской валюты укрепляется в начале торгов в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям. По состоянию на 10.27 мск, доллар на минимуме дешевел до 74,84 рубля, а евро снижался до 80,2 рубля.
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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
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Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
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Дело по митингу во Владикавказе передано в центральный аппарат СК
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В Минкомсвязи появился документ, в котором предлагают проводить продажу SIM-карт удаленно с использованием идентификации портала «Госуслуги» и данных из Единой биометрической системы.
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