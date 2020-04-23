По состоянию на утро 23 апреля аналитики Московской биржи зафиксировали снижение курса евро на 1 рубль до уровня 81,11 рубля. Доллар подешевел на 0,91 рубля до 74,99 рубля. Эксперты полагают, что таким образом валютный рынок отреагировал на новости о подорожании июньских фьючерсов на нефть.

Рубль укрепился к доллару и евро

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