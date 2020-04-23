Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс российской валюты укрепляется в начале торгов в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям. По состоянию на 10.27 мск, доллар на минимуме дешевел до 74,84 рубля, а евро снижался до 80,2 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро

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Курс доллара опустился ниже ₽75, евро — ниже ₽82

РБК03:08

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Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ03:23

Рубль в ходе торгов заметно укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:52

Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Rambler News Serviceвчера в 04:40
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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
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Актриса Чулпан Хаматова заявила, что готова пообщаться в ходе онлайн-конференции с критиками сериала «Зулейха открывает глаза», в котором рассказывается о судьбе раскулаченных крестьян в Татарстане.
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

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В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

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«Реал» может продать Модрича и Марсело

Мадрид, 23 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Мадридский «Реал» может продать полузащитника Луку Модрича и защитника Марсело в летнее трансферное окно.
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Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства

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Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
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В Греции спрогнозировали сроки открытия туристического сезона

Путешественники смогут въехать в страну не раньше июня. В Греции спрогнозировали сроки открытия туристического сезона.
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В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

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Общество

Григорий Аникеев подтвердил факт поставки во владимирскую больницу просроченных аппаратов ИВЛ

Накануне региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поставки.
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Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
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В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

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МВД приостановит депортацию иностранцев из России в условиях пандемии

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Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
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