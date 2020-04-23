Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 75 рублей
Курс российской валюты укрепляется в начале торгов в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям. По состоянию на 10.27 мск, доллар на минимуме дешевел до 74,84 рубля, а евро снижался до 80,2 рубля.
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Комментарии
Общество
МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии
Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 21 апреля в 05:57
Политика
В Кремле не поверили в утаивание Китаем данных о коронавирусе
Россия не располагает какой-либо информацией, которая подтвердила бы информацию о возможном сокрытии Китаем сведений о коронавирусе.
News.ru 06:15
Политика
Госдума рассмотрит возможность прекращения блокировки Telegram
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин заявили, что Telegram, в условиях распространения коронавирусной инфекции, по сути, превратился в «официальный сервис» госорганов, и поэтому блокировку мессенджера надо отменить.
Телеканал 360° вчера в 17:47
Общество
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
Политика
Песков переадресовал вопрос о внедрении цифровых пропусков в регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о введении в других регионах страны практики цифровых пропусков координационной комиссии правительства РФ и оперштабу по борьбе с распространением COVID-19.
РЕН ТВ 06:04
Общество
Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве
Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек
59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
Kursk.com 03:07
Общество
Глава Минкомсвязи пообещал пока не запрещать школам использовать Zoom
Минкомсвязь не будет запрещать использовать видеосервисы типа Zoom для образования, сообщил глава министерства Максут Шадаев.
Коммерсантъ 04:44
Происшествия
В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов
Сотрудники ГИБДД потребовали документы, на что женщина ответила, что забыла их дома.
Lenta.ru 05:53
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Общество
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Вечером 23 апреля начнется священный для мусульман месяц Рамадан.
Инфорос 05:18
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов вырjсло до 20.
Интерфакс 05:29
Армия и оружие
Глава МИД Ирана ответил на угрозы Трампа по Персидскому заливу
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что американским войскам нечего делать в Персидском заливе.
РИА Новости 05:13
Энергетика
Минск установил тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным в стране по направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
Известия 03:21
Политика
Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
Интерфакс 06:08
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Экономика
Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой
Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
Политика
Меркель призвала настраиваться на «долгий» период пандемии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости готовиться к длительному периоду пандемии коронавируса.
Интерфакс 05:44
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском 05:55
Общество
В России за сутки выявили 4774 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России коронавирусом заразились еще 4774 человека. Общее число инфицированных составляет 62773.
Парламентская газета 03:36
Здоровье
Раскрыты новые осложнения от коронавируса
Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.
Lenta.ru 04:23
Кино
Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»
На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.
Вести Кузбасс 21 апреля в 04:23
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает майские рейсы
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении количества рейсов внутри страны в мае из-за ограниченного спроса, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 04:32
Происшествия
В Казани эвакуировали здание правительства РТ и мэрии
В Казани эвакуировали здание правительства РТ из-за сообщения о минировании, сообщили очевидцы.
Казанские ведомости 06:07
Общество
В Германии провели испытания вакцины от коронавируса
«Тестирование кандидатов на вакцины на людях является важной вехой на пути к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 для населения в Германии и за её пределами», — сообщили в институте.
ИА Новороссия вчера в 06:28