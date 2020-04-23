Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс российской валюты укрепляется в начале торгов в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям. По состоянию на 10.27 мск, доллар на минимуме дешевел до 74,84 рубля, а евро снижался до 80,2 рубля.
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Рубль начал расти на Мосбирже

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Rambler News Serviceвчера в 04:40
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Содействие полицейским Миасса в охране общественного порядка оказывают коллеги из ближайших территориальных органов внутренних дел и главного управления МВД России по Челябинской области.
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Назван главный способ передачи коронавируса

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Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
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Азаров рассказал о мерах поддержки жителей Самарской области

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Ferrari пригрозила уходом из Формулы 1

Команда Ferrari категорически против и теперь даже пригрозила уходом из чемпионата.
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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
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Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
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В Тульской области выявлено 25 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в России выявили 5672 новых случая заражения коронавирусом.
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Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами.
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Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области

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В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
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Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
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Общество

Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса

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Раскрыты новые осложнения от коронавируса

Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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Путешествия

В Греции спрогнозировали сроки открытия туристического сезона

Путешественники смогут въехать в страну не раньше июня. В Греции спрогнозировали сроки открытия туристического сезона.
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В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
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Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
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Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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В почтовом клиенте iOS обнаружена опасная уязвимость

Специалисты по кибербезопасности обнаружили опасную уязвимость в почтовом клиенте iOS.
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В Челябинской области готовятся ввести систему электронных пропусков

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На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

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Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ

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