Финансы

Самара-ГИССамара-ГИСКурс доллара опустился ниже 76 рублей

Курс доллара по состоянию на 12:05 упал на 0,49% и опустился до 75 рублей 53 копеек. Курс европейской валюты вырос на 0,1% и достиг 82 рублей 15 копеек. Выгоднее всего доллар в Самаре можно купить за 75,74 рубля по состоянию на 12:05, а евро — за 82,26 рубля.
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