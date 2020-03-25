Финансы

ИзвестияИзвестияДоллар опустился ниже 80 рублей

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта. Курс доллара расчетами «завтра» на 16:01 мск снижался на 17 копеек, до 79,76 рубля, курс евро рос на 63 копейки, до уровня 86,03 рубля, свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Доллар упал при открытии торгов на Московской бирже
 в среду, 25 марта, на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия — до 78,14 рубля, таким образом российская валюта укрепилась к бивалютной корзине.
Известия03:48

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Курс доллара упал ниже 78 рублей

Вечерняя Москва03:45

Рубль усиливает рост, доллар опустился ниже 78 рублей

ПРАЙМ04:13

Курс доллара опустился ниже ₽78 на открытии торгов

РБК03:06

Курс евро опустился ниже 84 рублей

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Торги на Мосбирже открылись падением курса доллара

Известия03:48

Доллар опустился ниже 78 рублей, евро — ниже 84

Коммерсантъ03:14

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:01
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РИА Новости вчера в 19:51
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РИА Новости вчера в 10:21
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СК возбудил еще три уголовных дела после обстрелов Донбасса

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Общество

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В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
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«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на самые востребованные маршруты из Москвы в другие города России на апрель-май на 40-60%.
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REGNUM 03:25
Общество

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Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

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ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

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Для изучения формы черепа у 158 видов лягушек ученые использовали трехмерные данные.
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Банк «Открытие» поддержит малый и средний бизнес

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BFM.ru вчера в 14:04
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

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Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ

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