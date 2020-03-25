Финансы
ИзвестияДоллар опустился ниже 80 рублей
После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта. Курс доллара расчетами «завтра» на 16:01 мск снижался на 17 копеек, до 79,76 рубля, курс евро рос на 63 копейки, до уровня 86,03 рубля, свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Доллар упал при открытии торгов на Московской бирже в среду, 25 марта, на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия — до 78,14 рубля, таким образом российская валюта укрепилась к бивалютной корзине.Известия03:48
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
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Общество
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Странные формы лягушачьих черепов указывают на их образ жизни
Для изучения формы черепа у 158 видов лягушек ученые использовали трехмерные данные.
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Облизавшего товары в магазине американца задержали как террориста
Мужчина из города Уоррентон в американском штате Миссури, облизавший товары в супермаркете, получил обвинения в террористической угрозе.
Политика
Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ
Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.