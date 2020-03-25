Финансы

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Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. На 12:00 мск минимальная цена американской валюты составила 76,96 рубля, а максимальная —77,29 рубля.
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Доллар упал ниже 77 рублей

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Курс доллара опустился ниже 77 рублей

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Комментарии

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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
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Отдохнули: в Оренбуржье три главврача уходят со своих постов

Главврачи сразу трех больниц уволены за то, что во время пандемии коронавируса поехали отдыхать за границу.
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Интерфакс вчера в 23:22
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

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RT на русском вчера в 09:56
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Испания обогнала Китай по общему числу погибших от коронавируса

Согласно новой цифре, общее число погибших в Испании составляет 3434 человека, что выше, чем в Китае, и уступает только Италии в мире.
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РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Политика

Путин объявит о переносе голосования по Конституции

Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
РБК 07:32
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Самостоятельным туристам содействие оказывают российские дипломатические представительства.
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Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
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Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

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Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
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Сергей Мозякин покидает «Металлург»

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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

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Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
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На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
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Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям

Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
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Асмус показала поклонникам кадры из нового фильма

Кристина Асмус на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий со съемок нового фильма «Китобой».
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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У главврача Пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

Напомним, сегодня стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом в Пермском крае.
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Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
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В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
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Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке

В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
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Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
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