Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКурс доллара опустился ниже 78 рублей

С утра в пятницу на торгах на Московской бирже продолжается укрепление рубля. Эксперты связывают это с подорожанием нефти, а также с заявлениями Центробанка о готовности продать валюту для поддержания курса национальной валюты.
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Курс доллара упал ниже 77 рублей

REGNUM20 марта в 05:23

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился на 0,5%

Эхо Москвы19 марта в 03:03

Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Московский Комсомолец20 марта в 04:03

Курс евро опустился ниже 85 рублей

ТАСС19 марта в 13:55

Курс евро опустился ниже 85 рублей

Известия19 марта в 13:44

Рубль склоняется к укреплению в начале торгов

Банки.ру19 марта в 03:37

Курс доллара на Московской бирже упал ниже ₽78

РБК20 марта в 05:06
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Комментарии

Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Общество

В России выросло число выявленных случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 20 марта в 10:01
Армия и оружие

Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

REGNUM 06:35
Общество

Мантуров заявил, что в России нет дефицита продуктов

Минпромторг РФ дал рекомендацию торговым сетям делать запасы продуктов на 60 дней, никакого дефицита их нет, несмотря на возросший спрос.
ТАСС 07:34
Футбол

Семин объявил трех лучших футболистов сезона

Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
ProstoProSport 08:18
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество

За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека

По данным департамента гражданской обороны, за одни сутки в Италии от коронавирусной пандемии скончалось 793 человека, 546 из которых приходятся на Ломбардию.
Российская газета вчера в 13:19
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
МордовМедиа 08:06
Общество

Оперштаб: Распространение коронавируса в РФ связано с завозами из ЕС

"В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран европейского региона", - отметили в штабе.
РЕН ТВ 09:04
Здоровье

Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Известия 07:09
Политика

Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за Лаврова

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием, что, по мнению германского таблоида Bild, является «немыслимым скандалом».
Взгляд.ру 07:58
Киберспорт

Steam обновил рекорд по числу игроков онлайн

Сервис Steam вновь обновил рекорд по количеству одновременных игроков, прошлый был поставлен всего 6 дней назад и составил чуть более 20 млн человек, теперь же цифра перешагнула рубеж в 21 360 226 пользователей.
Inc-news.ru 20 марта в 15:55
Происшествия

Семья Шакро Молодого заразилась коронавирусом

Znak.com 08:46
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия 01:05
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News 08:13
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

РИА Новости 06:24
Здоровье

715 человек в Тульской области находятся под наблюдением врачей

715 человек находятся под наблюдением.
Московский Комсомолец Тула 08:00
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Общество

На Украине выздоровели восемь заражённых коронавирусной инфекцией

Киев, 22 марта 2020, 16:19 — REGNUM Восемь человек, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией, выздоровели на Украине.
REGNUM 09:19
Общество

Камчатская телеведущая, которая расхохоталась над компенсациями льготникам, назвала голосование 22 апреля «театральной постановкой»

Телеведущая филиала ВГТРК «Камчатка» Александра Новикова сообщила на своей странице в «Инстаграм», что впервые отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля.
Вечерняя Казань 07:17
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 марта в 10:38
Общество

«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 05:55
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 20 марта в 12:43
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета 19 марта в 02:40
Общество

В Брянской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

У жительницы Брянской области выявили первый случай заражения коронавирусом в регионе.
Газета.Ru 07:45
Авто

Эксперты рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Что касается смешивания АИ-92 и АИ-95, то если ранее это можно было делать в любых пропорциях, то теперь из-за усложнения производства и изменений в составе топлива, смешивание не рекомендуется, так как это ухудшит конечный состав смеси, а некоторые добавки и вовсе перестанут работать.
Tvoe-avto.com 09:15
Армия и оружие

Украина собирается строить новую военно-морскую базу на Азовском море

РИА Новости Крым 19 марта в 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
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