Финансы
Московский КомсомолецКурс доллара опустился ниже 78 рублей
С утра в пятницу на торгах на Московской бирже продолжается укрепление рубля. Эксперты связывают это с подорожанием нефти, а также с заявлениями Центробанка о готовности продать валюту для поддержания курса национальной валюты.
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Комментарии
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Общество
В России выросло число выявленных случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Мантуров заявил, что в России нет дефицита продуктов
Минпромторг РФ дал рекомендацию торговым сетям делать запасы продуктов на 60 дней, никакого дефицита их нет, несмотря на возросший спрос.
Футбол
Семин объявил трех лучших футболистов сезона
Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Общество
За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека
По данным департамента гражданской обороны, за одни сутки в Италии от коронавирусной пандемии скончалось 793 человека, 546 из которых приходятся на Ломбардию.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией
Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
Общество
Оперштаб: Распространение коронавируса в РФ связано с завозами из ЕС
"В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран европейского региона", - отметили в штабе.
Здоровье
Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями
В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Политика
Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за Лаврова
Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием, что, по мнению германского таблоида Bild, является «немыслимым скандалом».
Киберспорт
Steam обновил рекорд по числу игроков онлайн
Сервис Steam вновь обновил рекорд по количеству одновременных игроков, прошлый был поставлен всего 6 дней назад и составил чуть более 20 млн человек, теперь же цифра перешагнула рубеж в 21 360 226 пользователей.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Здоровье
715 человек в Тульской области находятся под наблюдением врачей
715 человек находятся под наблюдением.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Общество
На Украине выздоровели восемь заражённых коронавирусной инфекцией
Киев, 22 марта 2020, 16:19 — REGNUM Восемь человек, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией, выздоровели на Украине.
Общество
Камчатская телеведущая, которая расхохоталась над компенсациями льготникам, назвала голосование 22 апреля «театральной постановкой»
Телеведущая филиала ВГТРК «Камчатка» Александра Новикова сообщила на своей странице в «Инстаграм», что впервые отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Общество
В Брянской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом
У жительницы Брянской области выявили первый случай заражения коронавирусом в регионе.
Авто
Эксперты рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Что касается смешивания АИ-92 и АИ-95, то если ранее это можно было делать в любых пропорциях, то теперь из-за усложнения производства и изменений в составе топлива, смешивание не рекомендуется, так как это ухудшит конечный состав смеси, а некоторые добавки и вовсе перестанут работать.
Армия и оружие