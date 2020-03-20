С утра в пятницу на торгах на Московской бирже продолжается укрепление рубля. Эксперты связывают это с подорожанием нефти, а также с заявлениями Центробанка о готовности продать валюту для поддержания курса национальной валюты.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Общество Мантуров заявил, что в России нет дефицита продуктов Минпромторг РФ дал рекомендацию торговым сетям делать запасы продуктов на 60 дней, никакого дефицита их нет, несмотря на возросший спрос.

Общество За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека По данным департамента гражданской обороны, за одни сутки в Италии от коронавирусной пандемии скончалось 793 человека, 546 из которых приходятся на Ломбардию.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Турцией Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.

Киберспорт Steam обновил рекорд по числу игроков онлайн Сервис Steam вновь обновил рекорд по количеству одновременных игроков, прошлый был поставлен всего 6 дней назад и составил чуть более 20 млн человек, теперь же цифра перешагнула рубеж в 21 360 226 пользователей.

Происшествия В Загребе произошло разрушительное землетрясение В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.

Армия и оружие США не смогли отследить подлодку проекта «Борей» Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.