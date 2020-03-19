С утра в пятницу на торгах на Московской бирже продолжается укрепление рубля. Эксперты связывают это с подорожанием нефти, а также с заявлениями Центробанка о готовности продать валюту для поддержания курса национальной валюты.

Экономика NYT указала на готовность России к экономическому кризису Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.

Политика Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.

Общество Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.

Религия Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.

Происшествия В Загребе произошло разрушительное землетрясение В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Политика Украинский «патриарх» Филарет обвинил в пандемии коронавируса гомосексуалистов Почетный «патриарх» и глава неканонической УПЦ КП Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки – по его мнению, заболевание стало наказанием за гомосексуализм.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Политика «РИА Новости»: правительство склоняется к введению жесткого карантина Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.