Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКурс доллара опустился ниже 78 рублей

С утра в пятницу на торгах на Московской бирже продолжается укрепление рубля. Эксперты связывают это с подорожанием нефти, а также с заявлениями Центробанка о готовности продать валюту для поддержания курса национальной валюты.
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Курс доллара упал ниже 77 рублей

REGNUM20 марта в 05:23

Курс доллара на Московской бирже упал ниже ₽78

РБК20 марта в 05:06

Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Московский Комсомолец20 марта в 04:03

Курс евро опустился ниже 85 рублей

ТАСС19 марта в 13:55

Курс евро опустился ниже 85 рублей

Известия19 марта в 13:44

Курс евро опустился ниже 85 рублей

Газета.Ru19 марта в 13:31

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился на 0,5%

Эхо Москвы19 марта в 03:03
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Комментарии

Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
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Discover24 03:11
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В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу.
Газета.Ru 03:22
Политика

Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
РИА Новости 04:25
Общество

Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
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Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.
РИА Новости 06:24
Армия и оружие

Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Lenta.ru 05:04
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Политика

Украинский «патриарх» Филарет обвинил в пандемии коронавируса гомосексуалистов

Почетный «патриарх» и глава неканонической УПЦ КП Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки – по его мнению, заболевание стало наказанием за гомосексуализм.
Взгляд.ру 06:04
Общество

Собянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:40
Футбол

Болельщики «Спартака» добежали до Тулы из столицы

Молодой коммунар 04:06
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Политика

«РИА Новости»: правительство склоняется к введению жесткого карантина

Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.
Коммерсантъ 05:47
Происшествия

В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

Вести.Ru 01:34
Авто

Сколько стоили бы автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Daily-Motor.Ru вчера в 04:00
Общество

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Авто

Компани JAC привезет в Россию несколько новинок

По словам главы представительства китайского бренда Юй Яня, в России в скором времени появится новый пикап JAC T6, который станет альтернативой компактному T6.
SpeedMe 20 марта в 06:25
Космос

Российский аппарат «Луна-26» поможет создать трёхмерную карту Луны

REGNUM 00:42
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru 20 марта в 21:26
Общество

Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников

Японский автоконцерн Nissan остановил производство на заводе в Барселоне и временно уволил 3 тысячи его сотрудников из-за распространения коронавируса нового типа.
Автоновости дня 03:50
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru 20 марта в 06:56
Общество

Снижающий риск заражения вирусами продукт назван

Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Вечерний курьер 05:26
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК вчера в 10:15
Армия и оружие

Американцы смоделировали уничтожение комплексов «Тополь-М» и С-400

Как сообщает американский онлайн-журнал Defence Blog, видеоролик показывает возможности удара новой крылатой ракеты, а также разведывательного самолета с дистанционным управлением.
Профиль 19 марта в 04:03
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь вчера в 11:14
Армия и оружие

В Польше испугались «российского электронного колпака» для Европы

Аргументы и Факты 20 марта в 22:45
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