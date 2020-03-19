Финансы
Московский КомсомолецКурс доллара опустился ниже 78 рублей
С утра в пятницу на торгах на Московской бирже продолжается укрепление рубля. Эксперты связывают это с подорожанием нефти, а также с заявлениями Центробанка о готовности продать валюту для поддержания курса национальной валюты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Комментарии
Экономика
NYT указала на готовность России к экономическому кризису
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Происшествия
В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы
В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу.
Политика
Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве
Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Религия
Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию
Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Политика
Украинский «патриарх» Филарет обвинил в пандемии коронавируса гомосексуалистов
Почетный «патриарх» и глава неканонической УПЦ КП Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки – по его мнению, заболевание стало наказанием за гомосексуализм.
Общество
Собянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса.
Футбол
Болельщики «Спартака» добежали до Тулы из столицы
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Политика
«РИА Новости»: правительство склоняется к введению жесткого карантина
Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.
Авто
Сколько стоили бы автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Общество
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Авто
Компани JAC привезет в Россию несколько новинок
По словам главы представительства китайского бренда Юй Яня, в России в скором времени появится новый пикап JAC T6, который станет альтернативой компактному T6.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Общество
Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников
Японский автоконцерн Nissan остановил производство на заводе в Барселоне и временно уволил 3 тысячи его сотрудников из-за распространения коронавируса нового типа.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Общество
Снижающий риск заражения вирусами продукт назван
Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Армия и оружие
Американцы смоделировали уничтожение комплексов «Тополь-М» и С-400
Как сообщает американский онлайн-журнал Defence Blog, видеоролик показывает возможности удара новой крылатой ракеты, а также разведывательного самолета с дистанционным управлением.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Армия и оружие