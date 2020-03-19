Финансы

Москва 24Москва 24Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 78 рублей. Рубль вырос на 1,5% к уровню закрытия предыдущей сессии. Согласно данным на 10:56, доллар торговался на уровне 77,98 рубля.
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Курс евро опустился ниже 85 рублей

Известия19 марта в 13:44

Курс доллара на Московской бирже упал ниже ₽78

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Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Московский Комсомолец20 марта в 04:03

Курс евро опустился ниже 85 рублей

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Курс доллара упал ниже 77 рублей

REGNUM20 марта в 05:23

Курс евро опустился ниже 85 рублей

Газета.Ru19 марта в 13:31

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился на 0,5%

Эхо Москвы19 марта в 03:03
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Футбол

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Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) стал первым из законодателей США, заразившимся коронавирусом.
ТАСС 14:08
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
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Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
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Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
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Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
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Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости вчера в 14:05
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Число заражений коронавирусом в России достигло 367

На территории России выявили еще 61 случай заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу коронавируса.
Газета.Ru 12:44
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Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Газета.Ru 12:16
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Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

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Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
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В городах России проходят акции против поправок в Конституцию

FreeNews-Volga 08:04
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Общество

Итальянская журналистка: «Почему умирающих людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно?»

Журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что в Италии в первую очередь оказывают помощь состоятельным людям, которые заражены коронавирусом.
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Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам переходит в биатлон

Газета.Ru 14:20
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Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Газета.Ru 13:29
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В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
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В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Общество

В Сирии выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в САР, передает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.
РИА Новости 15:36
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В США резко выросли продажи огнестрельного оружия

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Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
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Чем предлагают заменить медицинские маски для защиты от коронавируса

Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
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Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии

Недвижимость.RU 13:20
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