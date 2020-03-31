Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро снизился более чем на 0,7% — до 87 рублей.

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