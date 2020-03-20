Финансы

РБКРБККурс доллара опустился ниже ₽79 на открытии торгов

Курс доллара понизился на 1,23%, до ₽78,15 по состоянию на 10:01 мск, следует из данных Московской биржи. Курс евро упал на 0,9%, до ₽83,89. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше $28,5 за баррель.
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Курс доллара опустился ниже ₽79 на открытии торгов

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Курс евро опустился ниже 85 рублей

ТАСС19 марта в 13:55

Рубль склоняется к укреплению в начале торгов

Банки.ру19 марта в 03:37

Курс евро опустился ниже 85 рублей

Известия19 марта в 13:44

Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Московский Комсомолец20 марта в 04:03

Рубль усилил рост

Взгляд.ру19 марта в 13:32
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Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
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Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

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