Курс доллара понизился на 1,23%, до ₽78,15 по состоянию на 10:01 мск, следует из данных Московской биржи. Курс евро упал на 0,9%, до ₽83,89. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше $28,5 за баррель.

Курс доллара опустился ниже ₽79 на открытии торгов

Общество Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".

Авто Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.

Общество В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.

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