Финансы
ИзвестияКурс доллара снизился на два рубля
Согласно официальным курсам ЦБ, курс евро на среду, 25 марта, снизился на 1,28 рубля и составил 85,43 рубля, курс доллара опустился до 78,8 рубля. Торги во вторник на Московской бирже открылись укреплением рубля.
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Комментарии
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