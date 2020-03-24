Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара снизился на два рубля

Согласно официальным курсам ЦБ, курс евро на среду, 25 марта, снизился на 1,28 рубля и составил 85,43 рубля, курс доллара опустился до 78,8 рубля. Торги во вторник на Московской бирже открылись укреплением рубля.
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Рубль немного укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:19

Официальный курс доллара снизился более чем на два рубля

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Курс доллара снизился до 78,65 рубля

ТАСС04:02

Рубль укрепляется на фоне удорожания нефти

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Курс доллара на Мосбирже снизился до 78,65 рубля

Москва 2403:25

Курс доллара снизился на два рубля

Известия06:00

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

RT на русскомвчера в 08:44
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Курс валют в Беларуси на 24 марта: доллар и евро сделали шажок назад

КП - Беларусь14:50
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Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
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Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
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Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
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Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
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Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
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Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

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