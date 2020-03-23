Финансы
Rambler News ServiceКурс доллара опустился ниже 80 рублей
По состоянию на 15:47 мск курс доллара вырос на 1 коп. и по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 79,94 руб. Курс евро увеличился на 56 коп. — до 85,96 руб.
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Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Энергетика
Цены на нефть продолжили свое падение на открытии торгов
В понедельник, 23 марта, на начало торгов на бирже стоимость нефти всех марок вновь резко снизились, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи.
Происшествия
Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности
Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
Армия и оружие
Во Франции остановлена работа предприятия, где собирали истребители Rafale для Индии
Напомним, что Индия ранее заказала у Франции 36 истребителей Rafale.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Происшествия
В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
Общество
Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21
Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.
Армия и оружие
Италия запросила у США военной помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву
Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Технологии
Microsoft лишила Windows 10 антивируса
Недавнее обновление, которое компания Microsoft выпустила для того чтобы исправить ошибки прошлого апдейта в Windows 10, вновь приподнесло пользователям «приятный» подарок.
Энергетика
Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны
Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» заметили странную площадку
На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии специалисты заметили странную разрушенную площадку. Ее видно с опубликованных спутниковых снимков.
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Энергетика
Белоруссия получила скидку на российскую нефть
Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Общество
СМИ узнали о планах создать единого поставщика масок для аптек
В России может быть создан единый поставщик медицинских масок, который будет их закупать и распределять в регионы России, сообщил «Фармацевтический вестник» со ссылкой на два источника на фармрынке.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Авто
УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Общество
Камеры на дорогах начнут штрафовать водителей с телефоном в руках
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.