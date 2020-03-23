По состоянию на 15:47 мск курс доллара вырос на 1 коп. и по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 79,94 руб. Курс евро увеличился на 56 коп. — до 85,96 руб.

Происшествия Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».

Общество Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21 Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.

Технологии Microsoft лишила Windows 10 антивируса Недавнее обновление, которое компания Microsoft выпустила для того чтобы исправить ошибки прошлого апдейта в Windows 10, вновь приподнесло пользователям «приятный» подарок.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Наука Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.

Энергетика Белоруссия получила скидку на российскую нефть Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.

Здоровье Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19 Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.

Общество СМИ узнали о планах создать единого поставщика масок для аптек В России может быть создан единый поставщик медицинских масок, который будет их закупать и распределять в регионы России, сообщил «Фармацевтический вестник» со ссылкой на два источника на фармрынке.

Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Авто УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.